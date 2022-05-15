Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Juan Jose Calero - статистика

#19 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
8
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
15.05.2022
Жил Висенте
75' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 1
23.04.2022
Пасуш де Феррейра
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
15.04.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Жил Висенте
1 : 2
08.04.2022
Морейренcе
85' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Арука
2 : 1
02.04.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Жил Висенте
1 : 1
20.03.2022
Маритиму
66' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Брага
0 : 1
13.03.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Жил Висенте
0 : 0
04.03.2022
Эшторил
89' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Порту
1 : 1
27.02.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
19.02.2022
Белененсеш
1' - 77'
68'
Португалия. Примейра, 22 тур
Визела
0 : 1
13.02.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Жил Висенте
2 : 2
06.02.2022
Санта-Клара
82' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Бенфика
1 : 2
02.02.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Жил Висенте
1 : 0
23.01.2022
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
1 : 1
15.01.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
3 : 2
10.01.2022
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Тондела
0 : 3
28.12.2021
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
0 : 3
18.12.2021
Спортинг
88' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
4 : 0
05.12.2021
Фамаликан
83' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
25.10.2021
Брага
Был в запасе
Главные новости
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
8
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
3
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
16
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
5
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
9
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+