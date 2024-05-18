Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Harrison Sharp - статистика

Данди
#30 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Данди
1 : 1
18.05.2024
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Рейнджерс
5 : 2
14.05.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
3 : 0
11.05.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди
1 : 3
04.05.2024
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди
1 : 2
28.04.2024
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Абердин
0 : 0
13.04.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Данди
2 : 3
06.04.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Сент-Джонстон
0 : 1
30.03.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
1 : 0
13.03.2024
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Данди
2 : 2
02.03.2024
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди
2 : 1
11.02.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Сент-Миррен
2 : 0
07.02.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Данди
1 : 3
03.02.2024
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
1 : 1
30.01.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Ливингстон
1 : 4
27.01.2024
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хартс
3 : 2
23.01.2024
Данди
Был в запасе
Главные новости
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
1
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
2
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
15
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
4
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
9
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
1
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+