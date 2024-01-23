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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Данди
Хартс - Данди: обзор матча 23 января 2024
Хартс
23.01.2024, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Данди
57'
C. Nieuwenhof
74'
Д. Лембикиса
86'
Ю. Ода
19'
J. McGhee
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Данди
ГОЛ! 3:1!
Ю. Ода
Пас отдал
А. Форрест
86'
81'
Замена
C. Reilly
️️️️
А. Бакайоко
79'
Желтая карточка
L. Ashcroft
77'
Желтая карточка
К. Мэйн
ГОЛ! 2:1!
Д. Лембикиса
Пас отдал
А. Форрест
74'
Замена
Ю. Ода
️️️️
К. Варгас
73'
70'
Замена
К. Мэйн
️️️️
З. Робинсон
Пенальти не реализован!
Л. Шенклэнд
66'
65'
Желтая карточка
О. Доджсон
60'
Желтая карточка
А. Бакайоко
ГОЛ! 1:1!
C. Nieuwenhof
57'
Желтая карточка
Д. Лембикиса
49'
49'
Замена
Д. Маллиган
️️️️
Л. МакКован
Замена
Д. Грант
️️️️
А. Кокрейн
46'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Костеллоу
41'
Желтая карточка
J. McGhee
19'
ГОЛ! 0:1!
J. McGhee
Пас отдал
А. Бакайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Эйдан Денхольм
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
8
Джордж Грант
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
9
Ютаро Ода
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
24
Мохамад Силла
ОП
18
Charlie Reilly
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
4-4-2
28
Кларк
23
Лембикиса
4
Хэлкетт
3
Кингсли
2
Кент
6
Денхольм
6
Банингиме
20
Кокрейн
28
77
Варгас
7
Шенклэнд
4-2-2-2
31
Карсон
5
Шонесси
5
6
39
Доджсон
16
Кэмерон
6
14
МакКован
11
Костеллоу
14
Робинсон
20
Бакайоко
20
Кокрейн
8
Грант
8
Грант
20
Кокрейн
77
Варгас
9
Ода
9
Ода
77
Варгас
20
Бакайоко
18
18
20
Бакайоко
14
МакКован
8
Маллиган
8
Маллиган
14
МакКован
14
Робинсон
30
Мэйн
30
Мэйн
14
Робинсон
Остались в запасе
Хартс
Данди
1
Крейг Гордон
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
14
Алан Форрест
ЛВ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
30
Harrison Sharp
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ОП
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
14
Алан Форрест
ЛВ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ОП
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Хартс - Данди
1
6
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
7
1
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
505
258
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
60
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
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