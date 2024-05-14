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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Данди
Рейнджерс - Данди: обзор матча 14 мая 2024
Рейнджерс
14.05.2024, вторник, 21:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 4 тур
5 : 2
Завершен
Данди
52'
С. Дессер
65'
Т. Кантвелл
87'
С. Райт
90+3'
С. Райт
38'
J. McGhee
40'
J. Portales
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Данди
ГОЛ! 4:2!
С. Райт
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
С. Райт
Пас отдал
К. Доуэлл
87'
86'
Замена
M. Mellon
️️️️
M. Boateng
Замена
К. Руф
️️️️
Ф. Силва
83'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Диоманде
82'
Замена
С. Райт
️️️️
С. Дессер
82'
Замена
К. Маккиннон
️️️️
Л. Кинг
76'
75'
Замена
К. Мэйн
️️️️
А. Бакайоко
74'
Замена
F. Robertson
️️️️
М. Силла
74'
Замена
Д. Костеллоу
️️️️
С. Тиффони
ГОЛ! 2:2!
Т. Кантвелл
Пас отдал
Д. Тавернье
65'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Р. Йилмаз
61'
ГОЛ! 1:2!
С. Дессер
Пас отдал
Т. Кантвелл
52'
40'
ГОЛ! 0:2!
J. Portales
Пас отдал
О. Доджсон
38'
ГОЛ! 0:1!
J. McGhee
Пас отдал
О. Доджсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К)
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Данди
21
Джон МакКракен
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
19
Juan Portales
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
4
Райан Эстли
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
24
Мохамад Силла
ОП
6
Malachi Boateng
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
14
Люк МакКован
(К)
ПВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Рейнджерс
3
Борна Баришич
ЛЗ
15
Джонли Ифеко
ЛЗ
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
38
Кинг
6
Дэвис
33
Йилмаз
2
Тавернье
10
Диоманде
43
Раскин
10
Кантвелл
45
Маккосленд
9
Дессер
21
Силва
4-1-2-2-1
21
МакКракен
19
6
4
Эстли
39
Доджсон
24
Силла
6
16
Кэмерон
14
МакКован
17
Тиффони
20
Бакайоко
33
Йилмаз
47
Фрейзер
47
Фрейзер
33
Йилмаз
38
Кинг
36
Маккиннон
36
Маккиннон
38
Кинг
10
Диоманде
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Диоманде
9
Дессер
11
Райт
11
Райт
9
Дессер
21
Силва
7
Руф
7
Руф
21
Силва
24
Силла
10
10
24
Силла
6
28
28
6
17
Тиффони
11
Костеллоу
11
Костеллоу
17
Тиффони
20
Бакайоко
30
Мэйн
30
Мэйн
20
Бакайоко
Остались в запасе
Рейнджерс
Данди
3
Борна Баришич
ЛЗ
15
Джонли Ифеко
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ОП
11
Алекс Лоури
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
30
Harrison Sharp
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
25
Райан Хоули
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
15
Джонли Ифеко
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ОП
11
Алекс Лоури
АП
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
25
Райан Хоули
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Рейнджерс - Данди
Всего ударов по воротам
31
11
Удары в створ
13
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
6
6
Офсайды
2
2
Количество передач
563
348
Сейвы
3
8
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
13
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Рейнджерс
- : -
02.12.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
2 : 1
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Данди
- : -
02.12.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
2 : 0
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
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