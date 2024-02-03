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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Хартс
Данди - Хартс: обзор матча 03 февраля 2024
Данди
03.02.2024, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Хартс
26'
J. McGhee
55'
А. Форрест
79'
Л. Шенклэнд (П)
87'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Хартс
89'
Замена
К. Хэлкетт
️️️️
А. Форрест
87'
ГОЛ! 1:3!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
К. Варгас
84'
Желтая карточка
А. Кокрейн
Желтая карточка
Л. МакКован
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Шенклэнд
Замена
З. Робинсон
️️️️
M. Mellon
66'
61'
Замена
С. Фрейзер
️️️️
Д. Грант
60'
Замена
К. Варгас
️️️️
Ю. Ода
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Форрест
Пас отдал
Л. Шенклэнд
Желтая карточка
M. Boateng
43'
Желтая карточка
А. Бакайоко
33'
ГОЛ! 1:0!
J. McGhee
Пас отдал
Л. МакКован
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
33
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
28
Michael Mellon
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
8
Джордж Грант
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
1
Adam Legzdins
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
24
Мохамад Силла
ОП
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
26
Скотт Фрейзер
АП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Карсон
6
5
5
Шонесси
33
Бек
39
Доджсон
28
16
Кэмерон
6
14
МакКован
20
Бакайоко
3-4-1-2
28
Кларк
6
Сиббик
2
Кент
23
Лембикиса
20
Кокрейн
28
6
Банингиме
8
Грант
14
Форрест
7
Шенклэнд
9
Ода
28
14
Робинсон
14
Робинсон
28
14
Форрест
4
Хэлкетт
4
Хэлкетт
14
Форрест
8
Грант
26
Фрейзер
26
Фрейзер
8
Грант
9
Ода
77
Варгас
77
Варгас
9
Ода
Остались в запасе
Данди
Хартс
30
Harrison Sharp
ВР
1
Adam Legzdins
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ОП
10
Finlay Robertson
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
8
Джош Маллиган
ПВ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
1
Крейг Гордон
ВР
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
21
James Wilson
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
1
Adam Legzdins
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ОП
10
Finlay Robertson
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
8
Джош Маллиган
ПВ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
25
Macaulay Tait
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
21
James Wilson
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Данди - Хартс
3
1
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
7
6
Офсайды
2
0
Количество передач
360
496
Сейвы
3
5
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
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