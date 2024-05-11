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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Данди
Хартс - Данди: обзор матча 11 мая 2024
Хартс
11.05.2024, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Данди
35'
К. Варгас
53'
А. Форрест
90'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Данди
ГОЛ! 3:0!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
С. Фрейзер
90'
Замена
С. Фрейзер
️️️️
Б. Маккей
79'
78'
Замена
Д. Маллиган
️️️️
M. Boateng
76'
Желтая карточка
А. Доннелли
Замена
Ю. Ода
️️️️
А. Форрест
71'
68'
Замена
Д. Костеллоу
️️️️
О. Доджсон
Замена
J. Wilson
️️️️
К. Варгас
62'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Д. Лембикиса
62'
57'
Желтая карточка
Л. МакКован
ГОЛ! 2:0!
А. Форрест
Пас отдал
Б. Маккей
53'
46'
Замена
Р. Хоули
️️️️
J. McGhee
45'
+3
Желтая карточка
А. Бакайоко
ГОЛ! 1:0!
К. Варгас
Пас отдал
Б. Маккей
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Данди
21
Джон МакКракен
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
4
Райан Эстли
ЦЗ
19
Juan Portales
ЦЗ
6
Malachi Boateng
ЦП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
14
Люк МакКован
(К)
ПВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
6
Эйдан Денхольм
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
26
Скотт Фрейзер
АП
9
Ютаро Ода
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
11
Дара Костеллоу
ЛВ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
24
Мохамад Силла
ОП
10
Finlay Robertson
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Гордон
23
Лембикиса
3
Кингсли
15
Роулес
14
Девлин
20
Кокрейн
6
Банингиме
14
Форрест
7
Шенклэнд
77
Варгас
10
Маккей
3-2-3-1-1
21
МакКракен
6
4
Эстли
19
6
Доннелли
39
Доджсон
6
16
Кэмерон
28
14
МакКован
20
Бакайоко
23
Лембикиса
6
Сиббик
6
Сиббик
23
Лембикиса
10
Маккей
26
Фрейзер
26
Фрейзер
10
Маккей
14
Форрест
9
Ода
9
Ода
14
Форрест
77
Варгас
21
21
77
Варгас
6
25
Хоули
25
Хоули
6
39
Доджсон
11
Костеллоу
11
Костеллоу
39
Доджсон
6
8
Маллиган
8
Маллиган
6
Остались в запасе
Хартс
Данди
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
6
Эйдан Денхольм
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
30
Harrison Sharp
ВР
24
Мохамад Силла
ОП
10
Finlay Robertson
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
6
Эйдан Денхольм
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
24
Мохамад Силла
ОП
10
Finlay Robertson
ЦП
17
Скотт Тиффони
ЛВ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Хартс - Данди
3
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
8
Офсайды
1
1
Количество передач
502
431
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Данди
- : -
02.12.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
2 : 0
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
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