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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Данди
Абердин - Данди: обзор матча 30 января 2024
Абердин
30.01.2024, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Данди
31'
Б. Миовски (П)
55'
L. Ashcroft
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Данди
90'
Желтая карточка
О. Бек
Замена
S. Morris
️️️️
Л. Кларксон
87'
Желтая карточка
Р. Йенсен
78'
72'
Замена
К. Мэйн
️️️️
А. Бакайоко
68'
Замена
С. Тиффони
️️️️
З. Робинсон
68'
Замена
Д. Костеллоу
️️️️
J. McGhee
Замена
Р. Данкан
️️️️
Д. МакКензи
67'
Замена
П. Хабиб Гуйе
️️️️
Э. Соклер
67'
55'
ГОЛ! 1:1!
L. Ashcroft
Пас отдал
О. Бек
46'
Замена
Д. Маллиган
️️️️
М. Силла
Желтая карточка
Д. МакГрат
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Миовски
31'
23'
Желтая карточка
M. Boateng
17'
Желтая карточка
О. Доджсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
22
Jack Milne
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
29
Ричард Йенсен
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Данди
31
Тревор Карсон
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
33
Оуэн Бек
ЛЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
5
Джо Шонесси
(К)
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
24
Мохамад Силла
ОП
16
Лайалл Кэмерон
ЦП
6
Malachi Boateng
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Зак Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
1
Adam Legzdins
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
17
Скотт Тиффони
ЛВ
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
4-3-1-2
13
Рос
3
МакКензи
2
4
Шинни
2
Девлин
22
7
Кларксон
29
Йенсен
17
МакГрат
19
Соклер
28
Миовски
3-3-2-2
31
Карсон
5
5
Шонесси
6
39
Доджсон
24
Силла
33
Бек
16
Кэмерон
6
14
Робинсон
20
Бакайоко
3
МакКензи
23
Данкан
23
Данкан
3
МакКензи
7
Кларксон
14
14
7
Кларксон
19
Соклер
77
Гуйе
77
Гуйе
19
Соклер
6
11
Костеллоу
11
Костеллоу
6
14
Робинсон
17
Тиффони
17
Тиффони
14
Робинсон
24
Силла
8
Маллиган
8
Маллиган
24
Силла
20
Бакайоко
30
Мэйн
30
Мэйн
20
Бакайоко
Остались в запасе
Абердин
Данди
31
Ross Doohan
ВР
21
Данте Полвара
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
Главный тренер
Барри Робсон
30
Harrison Sharp
ВР
1
Adam Legzdins
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
21
Данте Полвара
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
1
Adam Legzdins
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Абердин - Данди
2
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
3
Нарушения
13
17
Офсайды
1
1
Количество передач
403
362
Сейвы
2
3
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
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