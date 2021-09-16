Кевин Менса - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Менса
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виборг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 мая 1991 (31 год)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Менса
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виборг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 мая 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|25.11.2021
|63' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:3
|Лион (Лион)
|04.11.2021
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|21.10.2021
|1' -62'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|30.09.2021
|62' -90'
|Лион (Лион)
|3:0
|Брондбю (Бреннбю)
|16.09.2021
|1' -85'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:0
|Спарта (Прага)