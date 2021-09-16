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    Кевин Менса - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Менса
    Команда Брондбю
    Состав Основной
    Родной город Виборг
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 мая 1991 (31 год)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брондбю 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 1' -90' Спарта (Прага) 2:0 Брондбю (Бреннбю)
    25.11.2021 63' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:3 Лион (Лион)
    04.11.2021 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    21.10.2021 1' -62' Рейнджерс (Глазго) 2:0 Брондбю (Бреннбю)
    30.09.2021 62' -90' Лион (Лион) 3:0 Брондбю (Бреннбю)
    16.09.2021 1' -85' Брондбю (Бреннбю) 0:0 Спарта (Прага)
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