Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кевин Менса
Статистика
Кевин Менса - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1991 (35), Виборг
#14 | Защитник
173 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брондбю
19
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
2 : 3
26.05.2024
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
0 : 2
20.05.2024
Брондбю
41' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
1 : 0
15.05.2024
Нордшелланд
85' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
1 : 3
12.05.2024
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
05.05.2024
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Нордшелланд
1 : 1
28.04.2024
Брондбю
87' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
21.04.2024
Мидтьюлланд
84' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
2 : 2
14.04.2024
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
1 : 1
08.04.2024
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Копенгаген
1 : 2
01.04.2024
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Брондбю
4 : 1
17.03.2024
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
1 : 2
10.03.2024
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Брондбю
1 : 1
03.03.2024
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Оденсе
0 : 3
25.02.2024
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
1 : 0
18.02.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
4 : 0
03.12.2023
Видовре
61' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
3 : 3
26.11.2023
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Копенгаген
0 : 0
12.11.2023
Брондбю
90' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Брондбю
1 : 1
06.11.2023
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 1
29.10.2023
Нордшелланд
85' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
2 : 2
22.10.2023
Брондбю
90' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Брондбю
1 : 0
08.10.2023
Виборг
59' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 3
01.10.2023
Брондбю
72' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Брондбю
2 : 3
24.09.2023
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
0 : 3
17.09.2023
Брондбю
82' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
3 : 1
03.09.2023
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
0 : 1
28.08.2023
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
20.08.2023
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
3 : 0
13.08.2023
Люнгбю
1' - 90'
84'
Дания. Суперлига, 3 тур
Нордшелланд
3 : 1
06.08.2023
Брондбю
1' - 90'
Главные новости
Фото
РПЛ определила лучшего игрока сентября
11:18
6
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
5
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
1
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
7
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
3
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Канчельскис одним словом описал игру сборной России против Ирана
01:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+