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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Рандерс
Брондбю - Рандерс: обзор матча 03 сентября 2023
Брондбю
03.09.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Рандерс
9'
Я. Расмуссен
22'
О. Омойджуанфо
36'
М. Квистгарден
72'
Д. Хег
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Рандерс
Замена
Р. Лауритсен
️️️️
Х. Хеггхейм
86'
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
М. Квистгарден
86'
80'
Замена
А. Камара
️️️️
О. Ольсен
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Д. Васс
79'
73'
Замена
С. Нордли
️️️️
Э. Агиири
73'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
М. Эго
72'
ГОЛ! 3:1!
Д. Хег
Пас отдал
Э. Агиири
Замена
О. Швартау
️️️️
О. Омойджуанфо
62'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Н. Валлис
62'
60'
Замена
С. Одей
️️️️
Л. Кулибали
48'
Замена
M. Albaek
️️️️
Ф. Бундгор
45'
+2
Желтая карточка
О. Ольсен
ГОЛ! 3:0!
М. Квистгарден
Пас отдал
М. Дивкович
36'
ГОЛ! 2:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Д. Васс
22'
ГОЛ! 1:0!
Я. Расмуссен
Пас отдал
М. Квистгарден
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Николай Валлис
АП
17
Матиас Греве
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Рандерс
28
Вильям Каструп
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
17
Mads Albaek
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
4-1-2-3
1
Пенц
5
Хеггхейм
32
Алвес
14
Расмуссен
14
Менса
10
Васс
17
Греве
7
Валлис
24
Дивкович
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
3-3-2-2
30
Карльгрен
15
Копплин
3
Хег
13
Ольсен
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
28
Кулибали
11
Бундгор
21
Агиири
4
Даммерс
45
Эго
5
Хеггхейм
5
Лауритсен
5
Лауритсен
5
Хеггхейм
7
Валлис
26
Эвьен
26
Эвьен
7
Валлис
10
Васс
5
Радошевич
5
Радошевич
10
Васс
30
Квистгарден
14
Сузуки
14
Сузуки
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
29
Швартау
29
Швартау
10
Омойджуанфо
11
Бундгор
17
17
11
Бундгор
21
Агиири
7
Нордли
7
Нордли
21
Агиири
13
Ольсен
45
Камара
45
Камара
13
Ольсен
45
Эго
11
Бабаян
11
Бабаян
45
Эго
28
Кулибали
98
Одей
98
Одей
28
Кулибали
Остались в запасе
Брондбю
Рандерс
30
Томас Миккельсен
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
28
Вильям Каструп
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Остались в запасе
28
Вильям Каструп
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Брондбю - Рандерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
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