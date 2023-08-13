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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Люнгбю
Брондбю - Люнгбю: обзор матча 13 августа 2023
Брондбю
13.08.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Люнгбю
28'
Н. Валлис
84'
М. Квистгарден
90'
М. Йенсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Люнгбю
Желтая карточка
О. Омойджуанфо
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Йенсен
90'
Замена
Y. Salech
️️️️
М. Квистгарден
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Квистгарден
Пас отдал
К. Менса
84'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Д. Васс
84'
81'
Замена
J. Amon
️️️️
Т. Чуквуани
81'
Замена
Р. Корлу
️️️️
С. Атли Магнуссон
Замена
Х. Эвьен
️️️️
М. Греве
75'
74'
Замена
К. Винтер
️️️️
М. Ремер
Замена
М. Дивкович
️️️️
Б. Риверос
65'
62'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Б. Хамалайнен
62'
Замена
В. Кумадо
️️️️
А. Финнбогасон
Желтая карточка
Б. Риверос
61'
49'
Вторая желтая
К. Биркир Финнссон
40'
Желтая карточка
К. Биркир Финнссон
ГОЛ! 1:0!
Н. Валлис
Пас отдал
Б. Риверос
28'
11'
Желтая карточка
Б. Хамалайнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
17
Матиас Греве
АП
7
Николай Валлис
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
21
Tobias Storm
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Брондбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
3
G. Mortensen
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Миккельсен
15
Риверос
32
Алвес
14
Расмуссен
5
Хеггхейм
14
Менса
10
Васс
7
Валлис
17
Греве
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
3-4-3
1
6
Бьелланд
3
Хамалайнен
5
Грегор
21
8
Ремер
42
Чуквуани
2
Финнссон
22
Магнуссон
26
Гиткьяер
27
Финнбогасон
17
Греве
26
Эвьен
26
Эвьен
17
Греве
10
Васс
5
Радошевич
5
Радошевич
10
Васс
30
Квистгарден
9
9
30
Квистгарден
15
Риверос
24
Дивкович
24
Дивкович
15
Риверос
27
Финнбогасон
2
Кумадо
2
Кумадо
27
Финнбогасон
3
Хамалайнен
3
Йенсен
3
Йенсен
3
Хамалайнен
8
Ремер
15
Винтер
15
Винтер
8
Ремер
22
Магнуссон
10
Корлу
10
Корлу
22
Магнуссон
42
Чуквуани
11
11
42
Чуквуани
Остались в запасе
Брондбю
Люнгбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
3
G. Mortensen
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
3
G. Mortensen
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Брондбю - Люнгбю
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
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