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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Орхус
Брондбю - Орхус: обзор матча 06 ноября 2023
Брондбю
06.11.2023, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Орхус
8'
Н. Валлис
66'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Орхус
90'
+4
Замена
М. Сауэр
️️️️
Т. Бек
90'
+1
Замена
T. Anker
️️️️
Д. Линкс
86'
Замена
П. Бьюр
️️️️
М. Андерсон
Замена
О. Швартау
️️️️
М. Квистгарден
86'
80'
Желтая карточка
Я. Андерсен
66'
ГОЛ! 1:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
Ф. Беймо
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
О. Омойджуанфо
64'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
М. Греве
64'
Желтая карточка
Ф. Алвес
47'
46'
Замена
Я. Андерсен
️️️️
Э. Кал
Желтая карточка
М. Квистгарден
16'
ГОЛ! 1:0!
Н. Валлис
Пас отдал
Д. Васс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
14
Кевин Менса
(К)
ПЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
17
Матиас Греве
АП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Джифт Линкс
ПВ
31
Тобиас Бек
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
27
Michael Akoto
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
3-2-1-2-2
1
Пенц
5
Тшиемб
14
Расмуссен
32
Алвес
14
Менса
2
Клайбер
10
Васс
7
Валлис
17
Греве
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
4-3-2-1
1
Пикок-Фаррел
2
Беймо
14
Мельгор
5
Тингагер
19
Кал
4
Кнудсен
6
Поульсен
23
Андерсон
31
Бек
11
Линкс
9
Мортенсен
17
Греве
5
Радошевич
5
Радошевич
17
Греве
10
Омойджуанфо
14
Сузуки
14
Сузуки
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
29
Швартау
29
Швартау
30
Квистгарден
23
Андерсон
21
Бьюр
21
Бьюр
23
Андерсон
11
Линкс
4
4
11
Линкс
19
Кал
26
Андерсен
26
Андерсен
19
Кал
31
Бек
18
Сауэр
18
Сауэр
31
Бек
Остались в запасе
Брондбю
Орхус
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Michael Akoto
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Michael Akoto
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Брондбю - Орхус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
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