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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Копенгаген
Брондбю - Копенгаген: обзор матча 24 сентября 2023
Брондбю
24.09.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Копенгаген
25'
Й. Радошевич
69'
О. Омойджуанфо
54'
Д. Гонсалвеш
84'
Р. Барджи
89'
Р. Барджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Копенгаген
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Й. Радошевич
90'
89'
ГОЛ! 2:3!
Р. Барджи
84'
ГОЛ! 2:2!
Р. Барджи
Пас отдал
О. Стейнн Оскарссон
83'
Желтая карточка
В. Лунд Йенсен
Замена
Р. Лауритсен
️️️️
О. Омойджуанфо
80'
Замена
О. Швартау
️️️️
Ф. Алвес
80'
80'
Замена
Р. Барджи
️️️️
Д. Гонсалвеш
ГОЛ! 2:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Дивкович
69'
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
М. Квистгарден
63'
Замена
К. Тшиемб
️️️️
Х. Хеггхейм
63'
62'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
Э. Йелерт
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гонсалвеш
Пас отдал
Э. Ахури
Желтая карточка
Х. Хеггхейм
48'
46'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
Д. Ларссон
46'
Замена
В. Классон
️️️️
Л. Лерагер
41'
Желтая карточка
Э. Ахури
35'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
ГОЛ! 1:0!
Й. Радошевич
25'
21'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
К. Дикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
99
Клемент Бишофф
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-2-1-3
1
Пенц
5
Хеггхейм
32
Алвес
14
Расмуссен
2
Клайбер
10
Васс
5
Радошевич
7
Валлис
24
Дивкович
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
4-1-3-2
25
Грабара
4
Дикс
12
Йелерт
3
Вавро
24
Мелинг
21
Лерагер
99
Ахури
7
Гонсалвеш
10
Эльюнусси
8
Фалк-Йенсен
17
Ларссон
5
Хеггхейм
5
Тшиемб
5
Тшиемб
5
Хеггхейм
10
Омойджуанфо
5
Лауритсен
5
Лауритсен
10
Омойджуанфо
5
Радошевич
26
Эвьен
26
Эвьен
5
Радошевич
30
Квистгарден
14
Сузуки
14
Сузуки
30
Квистгарден
32
Алвес
29
Швартау
29
Швартау
32
Алвес
12
Йелерт
2
Анкерсен
2
Анкерсен
12
Йелерт
4
Дикс
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
4
Дикс
21
Лерагер
7
Классон
7
Классон
21
Лерагер
7
Гонсалвеш
19
Барджи
19
Барджи
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
9
Оскарссон
9
Оскарссон
17
Ларссон
Остались в запасе
Брондбю
Копенгаген
30
Томас Миккельсен
ВР
14
Кевин Менса
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
99
Клемент Бишофф
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
14
Кевин Менса
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
99
Клемент Бишофф
ЦП
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брондбю - Копенгаген
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
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