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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Виборг
Брондбю - Виборг: обзор матча 08 октября 2023
Брондбю
08.10.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Виборг
73'
М. Квистгарден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Виборг
Желтая карточка
О. Швартау
90'
+2
Замена
О. Швартау
️️️️
М. Квистгарден
88'
86'
Замена
А. Джатта
️️️️
Й. Греннинг
78'
Замена
А. Эмента
️️️️
Р. Жуниор
77'
Замена
Н. Томас
️️️️
И. Саид
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
О. Омойджуанфо
76'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Н. Валлис
76'
ГОЛ! 1:0!
М. Квистгарден
Пас отдал
Д. Васс
73'
Замена
К. Менса
️️️️
Ш. Клайбер
59'
52'
Желтая карточка
М. Сендергор
46'
Замена
М. Сендергор
️️️️
М. Вестергор
42'
Желтая карточка
Ж. Мануэль Мбом
Желтая карточка
М. Квистгарден
40'
40'
Желтая карточка
И. Саид
Желтая карточка
М. Дивкович
40'
Желтая карточка
Ф. Алвес
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Николай Валлис
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
25
Anel Zulić
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
19
Сержинью
ЛВ
6
Мадс Сендергор
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
33
Frederik Damkjer
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
4-2-1-3
1
Пенц
5
Тшиемб
14
Расмуссен
32
Алвес
2
Клайбер
5
Радошевич
10
Васс
7
Валлис
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
24
Дивкович
4-1-2-1-2
1
Лунд
24
Аньембе
23
Бундгор
30
5
Бюрги
13
Греннинг
8
Мбом
28
Вестергор
19
Саид
10
Йенсен
96
Жуниор
2
Клайбер
14
Менса
14
Менса
2
Клайбер
7
Валлис
26
Эвьен
26
Эвьен
7
Валлис
10
Омойджуанфо
14
Сузуки
14
Сузуки
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
29
Швартау
29
Швартау
30
Квистгарден
28
Вестергор
6
Сендергор
6
Сендергор
28
Вестергор
19
Саид
27
Томас
27
Томас
19
Саид
13
Греннинг
20
Джатта
20
Джатта
13
Греннинг
96
Жуниор
18
Эмента
18
Эмента
96
Жуниор
Остались в запасе
Брондбю
Виборг
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
20
Каспер Килерих
ВР
25
Anel Zulić
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
33
Frederik Damkjer
ЦП
19
Сержинью
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
25
Anel Zulić
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
33
Frederik Damkjer
ЦП
19
Сержинью
ЛВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Брондбю - Виборг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
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