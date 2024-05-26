Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Орхус
Брондбю - Орхус: обзор матча 26 мая 2024
Брондбю
26.05.2024, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, группа A, 10 тур
2 : 3
Завершен
Орхус
17'
Р. Лауритсен
64'
С. Серас Себулонсен
41'
Р. Лауритсен (АГ)
59'
Т. Бек
78'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Орхус
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Беймо
85'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Андерсон
78'
ГОЛ! 2:3!
П. Мортенсен
Пас отдал
Я. Андерсен
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
С. Серас Себулонсен
71'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
Д. Васс
71'
71'
Замена
Я. Андерсен
️️️️
Э. Кал
ГОЛ! 2:2!
С. Серас Себулонсен
64'
62'
Желтая карточка
Т. Бек
59'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бек
57'
Замена
М. Кнустер
️️️️
М. Кнудсен
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Ф. Бундгор
46'
45'
+2
Желтая карточка
Н. Поульсен
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Лауритсен
ГОЛ! 1:0!
Р. Лауритсен
Пас отдал
Д. Васс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
7
Николай Валлис
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
11
Джифт Линкс
ПВ
31
Тобиас Бек
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
99
Ной Нартей
ЦП
17
Матиас Греве
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
22
B. Hvidt
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
16
Tobias Bach
ЦП
4-2-3-1
1
Пенц
30
14
Расмуссен
5
Лауритсен
28
Себулонсен
5
Радошевич
10
Васс
11
Бундгор
7
Валлис
14
Сузуки
24
Дивкович
3-4-2-1
1
Хансен
2
Беймо
5
Тингагер
19
Кал
21
Мадсен
6
Поульсен
4
Кнудсен
23
Андерсон
31
Бек
11
Линкс
9
Мортенсен
28
Себулонсен
2
Клайбер
2
Клайбер
28
Себулонсен
10
Васс
30
Квистгарден
30
Квистгарден
10
Васс
11
Бундгор
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
11
Бундгор
4
Кнудсен
5
Кнустер
5
Кнустер
4
Кнудсен
19
Кал
26
Андерсен
26
Андерсен
19
Кал
23
Андерсон
29
Брандхоф
29
Брандхоф
23
Андерсон
Остались в запасе
Брондбю
Орхус
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
99
Ной Нартей
ЦП
17
Матиас Греве
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
B. Hvidt
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
16
Tobias Bach
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
99
Ной Нартей
ЦП
17
Матиас Греве
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
B. Hvidt
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
16
Tobias Bach
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Брондбю - Орхус
3
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
12
2
Нарушения
11
9
Офсайды
1
0
Количество передач
411
445
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
17
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
Новости команд
Все
Брондбю
Орхус
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+