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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Брондбю
Силькеборг - Брондбю: обзор матча 20 мая 2024
Силькеборг
20.05.2024, понедельник, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
0 : 2
Завершен
Брондбю
18'
Н. Валлис
21'
Ф. Бундгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Брондбю
Желтая карточка
Ж. Феликс
89'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
П. Маттссон
86'
84'
Замена
М. Греве
️️️️
Н. Валлис
84'
Замена
К. Каппис
️️️️
С. Серас Себулонсен
Замена
К. Куск
️️️️
Т. Адамсен
72'
62'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
Ф. Бундгор
Замена
А. Линд
️️️️
К. Маккоуэтт
58'
Замена
О. Боесен
️️️️
M. Larsen
58'
Замена
Л. Мусонда
️️️️
А. Поульсен
46'
41'
Замена
К. Менса
️️️️
М. Дивкович
21'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бундгор
Пас отдал
Ю. Сузуки
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Валлис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
25
Pontus Rödin
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
18
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
6
Марк Бринк
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
7
Николай Валлис
АП
14
Юито Сузуки
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
5
Frederik Rieper
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
17
Матиас Греве
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
4-4-1-1
1
Ларсен
25
3
Феликс
2
Поульсен
22
Сонне
6
Бринк
23
Тордарсон
20
7
Маттссон
18
Маккоуэтт
8
Адамсен
4-2-3-1
1
Пенц
28
Себулонсен
5
Лауритсен
14
Расмуссен
30
5
Радошевич
10
Васс
7
Валлис
14
Сузуки
11
Бундгор
24
Дивкович
7
Маттссон
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
7
Маттссон
2
Поульсен
19
Мусонда
19
Мусонда
2
Поульсен
20
41
Боесен
41
Боесен
20
8
Адамсен
7
Куск
7
Куск
8
Адамсен
18
Маккоуэтт
11
Линд
11
Линд
18
Маккоуэтт
24
Дивкович
14
Менса
14
Менса
24
Дивкович
28
Себулонсен
12
Каппис
12
Каппис
28
Себулонсен
7
Валлис
17
Греве
17
Греве
7
Валлис
11
Бундгор
30
Квистгарден
30
Квистгарден
11
Бундгор
Остались в запасе
Силькеборг
Брондбю
1
Jacob Pryts
ВР
5
Frederik Rieper
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
99
Клемент Бишофф
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
5
Frederik Rieper
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
99
Клемент Бишофф
ЦП
99
Ной Нартей
ЦП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Силькеборг - Брондбю
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
7
1
Офсайды
1
2
Количество передач
775
510
Сейвы
1
3
Точность передач %
92
88
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Главный судья:
Jacob Karlsen, Denmark
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
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