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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Брондбю
Нордшелланд - Брондбю: обзор матча 06 августа 2023
Нордшелланд
06.08.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Брондбю
52'
М. Ингвартсен
74'
Э. Нуама
80'
М. Фрезе
37'
Н. Валлис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Брондбю
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Э. Нуама
87'
Замена
З. Сертдемир
️️️️
Й. Тверсков
87'
81'
Замена
Д. Белл
️️️️
Х. Хеггхейм
81'
Замена
М. Дивкович
️️️️
М. Квистгарден
ГОЛ! 3:1!
М. Фрезе
Пас отдал
Э. Нуама
80'
77'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Й. Радошевич
ГОЛ! 2:1!
Э. Нуама
74'
Замена
М. Доржель
️️️️
Д. Свенссон
71'
Замена
Й. Йенсен-Аббью
️️️️
К. Хансен
71'
Замена
О. Антман
️️️️
И. Осман
66'
56'
Желтая карточка
Х. Хеггхейм
54'
Желтая карточка
Й. Радошевич
ГОЛ! 1:1!
М. Ингвартсен
Пас отдал
И. Осман
52'
Желтая карточка
М. Диоманде
47'
37'
ГОЛ! 0:1!
Н. Валлис
Пас отдал
О. Омойджуанфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Николай Валлис
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
11
Оливер Антман
ЦФ
Брондбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
3-2-1-1-2
13
Хансен
4
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
24
Свенссон
2
Вилладсен
10
Диоманде
7
Нуама
15
Осман
7
Ингвартсен
3-2-2-1-2
30
Миккельсен
14
Расмуссен
32
Алвес
5
Хеггхейм
14
Менса
15
Риверос
5
Радошевич
10
Васс
7
Валлис
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
4
Хансен
5
Йенсен-Аббью
5
Йенсен-Аббью
4
Хансен
6
Тверсков
16
Сертдемир
16
Сертдемир
6
Тверсков
24
Свенссон
20
Доржель
20
Доржель
24
Свенссон
7
Нуама
8
Нигрен
8
Нигрен
7
Нуама
15
Осман
11
Антман
11
Антман
15
Осман
5
Хеггхейм
8
Белл
8
Белл
5
Хеггхейм
5
Радошевич
26
Эвьен
26
Эвьен
5
Радошевич
30
Квистгарден
24
Дивкович
24
Дивкович
30
Квистгарден
Остались в запасе
Нордшелланд
Брондбю
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
Остались в запасе
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Нордшелланд - Брондбю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
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