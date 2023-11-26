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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Брондбю
Люнгбю - Брондбю: обзор матча 26 ноября 2023
Люнгбю
26.11.2023, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Брондбю
67'
К. Винтер
84'
М. Йенсен
90+3'
А. Гудьонсен
6'
Н. Валлис
43'
Ш. Клайбер
89'
Ш. Клайбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Брондбю
ГОЛ! 3:3!
А. Гудьонсен
Пас отдал
Т. Чуквуани
90'
+3
89'
ГОЛ! 2:3!
Ш. Клайбер
Замена
T. Storm
️️️️
В. Кумадо
87'
ГОЛ! 2:2!
М. Йенсен
84'
79'
Желтая карточка
П. Пенц
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
С. Атли Магнуссон
76'
70'
Желтая карточка
Д. Васс
69'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
М. Греве
69'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
М. Квистгарден
ГОЛ! 1:2!
К. Винтер
Пас отдал
С. Атли Магнуссон
67'
62'
Желтая карточка
Ф. Алвес
Замена
Ф. Гиткьяер
️️️️
М. Муниеса
56'
Замена
М. Йенсен
️️️️
А. Бьелланд
56'
43'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Клайбер
Пас отдал
М. Греве
35'
Замена
Х. Хеггхейм
️️️️
Ю. Сузуки
Желтая карточка
М. Муниеса
34'
32'
Красная карточка
К. Тшиемб
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Валлис
Пас отдал
М. Квистгарден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Марсель Ремер
(К)
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
17
Матиас Греве
АП
7
Николай Валлис
АП
14
Юито Сузуки
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Резан Корлу
АП
11
Jonathan Amon
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
4-4-2
1
5
Грегор
5
Муниеса
2
Кумадо
6
Бьелланд
2
Финнссон
42
Чуквуани
15
Винтер
8
Ремер
22
Магнуссон
9
Гудьонсен
4-1-3-2
1
Пенц
2
Клайбер
32
Алвес
5
Лауритсен
5
Тшиемб
10
Васс
7
Валлис
14
Сузуки
17
Греве
24
Дивкович
30
Квистгарден
22
Магнуссон
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
22
Магнуссон
6
Бьелланд
3
Йенсен
3
Йенсен
6
Бьелланд
2
Кумадо
21
21
2
Кумадо
5
Муниеса
26
Гиткьяер
26
Гиткьяер
5
Муниеса
14
Сузуки
5
Хеггхейм
5
Хеггхейм
14
Сузуки
17
Греве
5
Радошевич
5
Радошевич
17
Греве
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
Остались в запасе
Люнгбю
Брондбю
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
10
Резан Корлу
АП
11
Jonathan Amon
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
30
Томас Миккельсен
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
10
Резан Корлу
АП
11
Jonathan Amon
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Люнгбю - Брондбю
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Главный судья:
Кирьякос Атанасиу
Стадион:
Lyngby Stadium, Lyngby
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