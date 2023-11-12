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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Брондбю
Копенгаген - Брондбю: обзор матча 12 ноября 2023
Копенгаген
12.11.2023, воскресенье, 14:00
Дания. Суперлига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Брондбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Брондбю
90'
+2
Замена
К. Менса
️️️️
Ш. Клайбер
Желтая карточка
Э. Ахури
90'
+1
81'
Замена
О. Швартау
️️️️
М. Квистгарден
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Р. Барджи
75'
64'
Замена
М. Греве
️️️️
Й. Радошевич
64'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Ю. Сузуки
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
Л. Лерагер
58'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Д. Гонсалвеш
46'
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
43'
15'
Желтая карточка
Я. Расмуссен
Желтая карточка
Д. Вавро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
7
Николай Валлис
АП
14
Юито Сузуки
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
17
Матиас Греве
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
3
Серенсен
4
Дикс
3
Вавро
12
Йелерт
21
Лерагер
7
Классон
99
Ахури
19
Барджи
8
Фалк-Йенсен
7
Гонсалвеш
4-2-2-2
1
Пенц
2
Клайбер
32
Алвес
14
Расмуссен
5
Тшиемб
5
Радошевич
10
Васс
7
Валлис
14
Сузуки
30
Квистгарден
24
Дивкович
7
Гонсалвеш
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
7
Гонсалвеш
19
Барджи
17
Ларссон
17
Ларссон
19
Барджи
21
Лерагер
9
Оскарссон
9
Оскарссон
21
Лерагер
2
Клайбер
14
Менса
14
Менса
2
Клайбер
5
Радошевич
17
Греве
17
Греве
5
Радошевич
14
Сузуки
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
14
Сузуки
30
Квистгарден
29
Швартау
29
Швартау
30
Квистгарден
Остались в запасе
Копенгаген
Брондбю
12
Тео Сандер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Копенгаген - Брондбю
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Главный судья:
Mads Kristoffer Kristoffersen, Denmark
Стадион:
Паркен
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