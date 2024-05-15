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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Нордшелланд
Брондбю - Нордшелланд: обзор матча 15 мая 2024
Брондбю
15.05.2024, среда, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 8 тур
1 : 0
Завершен
Нордшелланд
26'
Ю. Сузуки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Нордшелланд
Желтая карточка
Д. Васс
90'
+6
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Ю. Сузуки
90'
Желтая карточка
Ю. Сузуки
87'
Замена
К. Менса
️️️️
С. Серас Себулонсен
85'
75'
Замена
М. Доржель
️️️️
Д. Свенссон
72'
Желтая карточка
И. Осман
Замена
М. Квистгарден
️️️️
Ф. Бундгор
70'
65'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
Б. Нигрен
46'
Замена
О. Антман
️️️️
М. Хансен
46'
Замена
З. Сертдемир
️️️️
Й. Тверсков
39'
Желтая карточка
А. Шельдеруп
Желтая карточка
J. Vanlerberghe
38'
Желтая карточка
Н. Валлис
36'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Сузуки
Пас отдал
Н. Валлис
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
7
Николай Валлис
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
4
Киан Хансен
(К)
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
9
Мадс Хансен
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
99
Ной Нартей
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
8
Sindre Walle Egeli
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
4-2-3-1
1
Пенц
30
14
Расмуссен
5
Лауритсен
28
Себулонсен
5
Радошевич
10
Васс
11
Бундгор
7
Валлис
14
Сузуки
24
Дивкович
3-2-3-1
13
Хансен
39
Нагало
4
Хансен
6
Тверсков
2
Вилладсен
24
Свенссон
8
Нигрен
9
Хансен
21
Шельдеруп
15
Осман
28
Себулонсен
14
Менса
14
Менса
28
Себулонсен
14
Сузуки
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
14
Сузуки
11
Бундгор
30
Квистгарден
30
Квистгарден
11
Бундгор
6
Тверсков
16
Сертдемир
16
Сертдемир
6
Тверсков
24
Свенссон
20
Доржель
20
Доржель
24
Свенссон
8
Нигрен
7
Расмуссен
7
Расмуссен
8
Нигрен
9
Хансен
11
Антман
11
Антман
9
Хансен
Остались в запасе
Брондбю
Нордшелланд
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
99
Ной Нартей
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
8
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
99
Ной Нартей
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
8
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Брондбю - Нордшелланд
4
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
8
Офсайды
1
2
Количество передач
438
581
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Peter Kjaersgaard-Andersen, Denmark
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
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