Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Копенгаген
Брондбю - Копенгаген: обзор матча 12 мая 2024
Брондбю
12.05.2024, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 7 тур
1 : 3
Завершен
Копенгаген
31'
Н. Валлис
39'
К. Дикс
54'
М. Эльюнусси
90+11'
К. Дикс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Копенгаген
90'
+11
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Дикс
90'
+8
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
Желтая карточка
П. Пенц
90'
+8
Красная карточка
К. Тшиемб
90'
+8
86'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
М. Эльюнусси
86'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
Э. Йелерт
86'
Замена
В. Классон
️️️️
О. Стейнн Оскарссон
86'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Э. Ахури
Замена
Н. Нартей
️️️️
Д. Васс
86'
Замена
М. Греве
️️️️
Р. Лауритсен
86'
83'
Желтая карточка
К. Дикс
78'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
В. Клем
76'
Желтая карточка
Э. Йелерт
72'
Желтая карточка
Д. Ларссон
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
О. Омойджуанфо
65'
Замена
К. Тшиемб
️️️️
J. Vanlerberghe
65'
54'
ГОЛ! 1:2!
М. Эльюнусси
Пас отдал
М. Маттссон
45'
+5
Желтая карточка
Э. Ахури
Замена
С. Серас Себулонсен
️️️️
Ш. Клайбер
44'
39'
ГОЛ! 1:1!
К. Дикс
Пас отдал
О. Стейнн Оскарссон
ГОЛ! 1:0!
Н. Валлис
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Николай Валлис
АП
14
Юито Сузуки
АП
10
Охи Омойджуанфо
(К)
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Копенгаген
25
Камил Грабара
(К)
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
99
Элиас Ахури
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
99
Ной Нартей
ЦП
17
Матиас Греве
АП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
4-2-2-2
1
Пенц
30
5
Лауритсен
14
Расмуссен
2
Клайбер
5
Радошевич
10
Васс
14
Сузуки
7
Валлис
24
Дивкович
10
Омойджуанфо
3-3-3-1
25
Грабара
3
Вавро
26
Маккена
2
Анкерсен
12
Йелерт
36
Клем
4
Дикс
99
Ахури
8
Маттссон
10
Эльюнусси
9
Оскарссон
30
5
Тшиемб
5
Тшиемб
30
2
Клайбер
28
Себулонсен
28
Себулонсен
2
Клайбер
10
Васс
99
Нартей
99
Нартей
10
Васс
5
Лауритсен
17
Греве
17
Греве
5
Лауритсен
10
Омойджуанфо
11
Бундгор
11
Бундгор
10
Омойджуанфо
12
Йелерт
24
Мелинг
24
Мелинг
12
Йелерт
10
Эльюнусси
21
Лерагер
21
Лерагер
10
Эльюнусси
9
Оскарссон
7
Классон
7
Классон
9
Оскарссон
99
Ахури
17
Ларссон
17
Ларссон
99
Ахури
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
Остались в запасе
Брондбю
Копенгаген
30
Томас Миккельсен
ВР
14
Кевин Менса
ПЗ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
31
Рунар Рунарссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
14
Кевин Менса
ПЗ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Брондбю - Копенгаген
1
1
5
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Количество передач
632
297
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
Новости команд
Все
Брондбю
Копенгаген
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+