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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Нордшелланд
Брондбю - Нордшелланд: обзор матча 29 октября 2023
Брондбю
29.10.2023, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Нордшелланд
16'
М. Квистгарден
64'
Н. Валлис
35'
М. Ингвартсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Нордшелланд
Желтая карточка
Я. Расмуссен
88'
Желтая карточка
Р. Лауритсен
85'
Замена
К. Менса
️️️️
М. Дивкович
85'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Д. Васс
77'
70'
Замена
М. Доржель
️️️️
М. Диоманде
70'
Замена
Л. Хей
️️️️
А. Нагало
68'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
К. Расмуссен
65'
Желтая карточка
Й. Тверсков
ГОЛ! 2:1!
Н. Валлис
Пас отдал
Я. Расмуссен
64'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Ю. Сузуки
59'
Замена
М. Греве
️️️️
Й. Радошевич
59'
Замена
К. Тшиемб
️️️️
Х. Хеггхейм
46'
Желтая карточка
Й. Радошевич
45'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ингвартсен
ГОЛ! 1:0!
М. Квистгарден
Пас отдал
Н. Валлис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
7
Николай Валлис
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
(К)
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
17
Матиас Греве
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
4-2-2-2
1
Пенц
5
Хеггхейм
14
Расмуссен
5
Лауритсен
2
Клайбер
10
Васс
5
Радошевич
7
Валлис
14
Сузуки
30
Квистгарден
24
Дивкович
3-2-1-1-2
13
Хансен
4
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
2
Вилладсен
24
Свенссон
10
Диоманде
21
Шельдеруп
7
Ингвартсен
7
Расмуссен
5
Хеггхейм
5
Тшиемб
5
Тшиемб
5
Хеггхейм
24
Дивкович
14
Менса
14
Менса
24
Дивкович
10
Васс
26
Эвьен
26
Эвьен
10
Васс
5
Радошевич
17
Греве
17
Греве
5
Радошевич
14
Сузуки
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
14
Сузуки
39
Нагало
3
Хей
3
Хей
39
Нагало
10
Диоманде
20
Доржель
20
Доржель
10
Диоманде
7
Расмуссен
8
Нигрен
8
Нигрен
7
Расмуссен
Остались в запасе
Брондбю
Нордшелланд
30
Томас Миккельсен
ВР
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Брондбю - Нордшелланд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Denmark
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
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