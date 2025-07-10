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Родина
Илья Свинов
Новости
€ 150 тыс
Илья Свинов - новости
Родина
25 сентября 2000 (26), Тольятти
#71 | Вратарь
193 см
Россия
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Новости
Трансферы
Фото
Экс-вратарь «Спартака» Свинов подписал контракт с новым клубом
2025.07.10 16:38
Стала известен оклад экс-вратаря «Спартака» Свинова в новом клубе
2025.07.10 11:45
Фото
Экс-вратарь «Спартака» покинул «Балтику»
2025.07.10 10:16
1
Экс-вратарь «Спартака» дебютировал за «Уфу»: 4 пропущенных гола за 30 минут
2025.03.23 13:08
17
Свинов вспомнил, как жил на 15 тысяч рублей в месяц
2025.03.01 12:27
1
Свинов определил народную команду с точностью в миллион процентов
2025.02.28 22:17
26
Бывший игрок «Спартака» описал Соболева тремя прилагательными
2025.02.28 16:04
16
Фото
«Уфа» арендовала экс-вратаря «Спартака»
2025.01.26 12:11
3
Форвард «Локомотива», опорник «Рубина» и экс-вратарь «Спартака» могут перейти в клуб Первой лиги
2025.01.06 11:30
Свинов рассказал, в чем ошибся, будучи в «Спартаке»: «Это было ударом для меня»
2024.10.03 23:11
2
Свинов – о высоких зарплатах игроков: «Люди даже не понимают, как тяжело до этого дойти»
2024.10.03 10:53
15
Экс-вратарь «Спартака» поделился впечатлениями от работы с Абаскалем
2024.09.18 11:47
2
«Балтика» подписала вратаря «Спартака»
2024.07.08 21:21
3
Назван клуб, в который может перейти Свинов
2024.07.08 08:39
2
Свинов близок к уходу из «Спартака» – он договорился о контракте с другим клубом
2024.06.14 16:49
11
«Спартак» претендует на вратаря «Химок»
2024.06.05 07:52
1
Филимонов высказался о вратарях «Спартака»
2024.05.24 10:03
12
Вратарь «Спартака» Свинов заинтересовал российские и зарубежные клубы
2024.05.10 16:08
2
«Спартак» летом может расстаться с голкипером
2024.02.28 12:16
4
Названа причина отзаявки Свинова и Классена из основы «Спартака»
2024.02.22 15:50
8
Абаскаль высказался о ситуации с вратарями «Спартака»
2024.02.14 09:57
8
Фото
Абаскаль и футболисты «Спартака» посетили хоккейное дерби с «Динамо»
2023.11.14 23:45
7
Видео
Уткин жестко раскритиковал Свинова за ключевую ошибку в матче с «Уралом»
2023.08.17 18:48
3
Видео
Свинов назвал причину победного гола «Урала»
2023.08.11 21:12
11
Видео
Свинов отбил пенальти в матче «Урал» – «Спартак»
2023.08.11 18:25
«Спартак» объявил о возвращении Свинова и еще двух игроков из аренды
2023.06.29 17:38
4
«Спартак» определился с основным вратарем на следующий сезон
2023.06.01 15:06
21
В «Спартаке» прокомментировали слова Асхабадзе, что Свинов «был, есть и будет игроком «Факела»
2023.05.02 21:29
2
Фото
Опубликована сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.05.01 12:36
3
Свинов ответил, планирует ли он возвращаться в «Спартак»
2023.04.29 09:55
1
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3
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