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    Илья Свинов - статистика

    #88 | Вратарь
    Имя Илья
    Фамилия Свинов
    Команда Факел
    Состав Основной
    Родной город Тольятти
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 сентября 2000 (22 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Факел (Воронеж)
    19.10.2022 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Спартак (Москва)
    29.09.2022 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    15.09.2022 Был в запасе Спартак (Москва) 3:0 Факел (Воронеж)
    31.08.2022 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Факел (Воронеж)
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