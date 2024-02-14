Абаскаль высказался о ситуации с вратарями «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о конкуренции Александра Максименко и Александра Селихова за место в воротах красно-белых

– Как относитесь к нынешней ситуации с вратарями? Хорошо это или плохо, когда нет железного номера один?

– В прошлом сезоне у нас был номер один – Селихов. Этот сезон мы начали с Максименко, но по разным причинам, в том числе из‑за травм, были определенные изменения. Еще Илья Свинов провел три матча, если не ошибаюсь.

Были разные моменты, но конкуренция – это всегда хорошо. У нас два фантастических вратаря с сильными и слабыми сторонами. Они тоже это прекрасно понимают. Есть некоторые вещи внутри. Мы работаем. Посмотрим, что будет дальше.

– Вы не просили у руководства активизировать поиски голкипера? Сейчас много слухов на эту тему.

– Это внутренние дела. У нас есть определенная структура, спортивный департамент, мы обсуждаем все, что касается команды, включая вратарей. Это останется внутри.