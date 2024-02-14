Абаскаль высказался о ситуации с вратарями «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о конкуренции Александра Максименко и Александра Селихова за место в воротах красно-белых
– Как относитесь к нынешней ситуации с вратарями? Хорошо это или плохо, когда нет железного номера один?
– В прошлом сезоне у нас был номер один – Селихов. Этот сезон мы начали с Максименко, но по разным причинам, в том числе из‑за травм, были определенные изменения. Еще Илья Свинов провел три матча, если не ошибаюсь.
Были разные моменты, но конкуренция – это всегда хорошо. У нас два фантастических вратаря с сильными и слабыми сторонами. Они тоже это прекрасно понимают. Есть некоторые вещи внутри. Мы работаем. Посмотрим, что будет дальше.
– Вы не просили у руководства активизировать поиски голкипера? Сейчас много слухов на эту тему.
– Это внутренние дела. У нас есть определенная структура, спортивный департамент, мы обсуждаем все, что касается команды, включая вратарей. Это останется внутри.
- 29-летний Селихов провел в нынешнем сезоне 7 матчей и пропустил 8 голов.
- 25-летний Максименко в сезоне-2023/24 провел 16 встреч, в которых его ворота поразили 19 раз.
- У 23-летнего Ильи Свинова на счету в этом сезоне 3 матча и 10 пропущенных голов.