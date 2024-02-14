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    Абаскаль высказался о ситуации с вратарями «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о конкуренции Александра Максименко и Александра Селихова за место в воротах красно-белых

    – Как относитесь к нынешней ситуации с вратарями? Хорошо это или плохо, когда нет железного номера один?

    – В прошлом сезоне у нас был номер один – Селихов. Этот сезон мы начали с Максименко, но по разным причинам, в том числе из‑за травм, были определенные изменения. Еще Илья Свинов провел три матча, если не ошибаюсь.

    Были разные моменты, но конкуренция – это всегда хорошо. У нас два фантастических вратаря с сильными и слабыми сторонами. Они тоже это прекрасно понимают. Есть некоторые вещи внутри. Мы работаем. Посмотрим, что будет дальше.

    – Вы не просили у руководства активизировать поиски голкипера? Сейчас много слухов на эту тему.

    – Это внутренние дела. У нас есть определенная структура, спортивный департамент, мы обсуждаем все, что касается команды, включая вратарей. Это останется внутри.

    • 29-летний Селихов провел в нынешнем сезоне 7 матчей и пропустил 8 голов.
    • 25-летний Максименко в сезоне-2023/24 провел 16 встреч, в которых его ворота поразили 19 раз.
    • У 23-летнего Ильи Свинова на счету в этом сезоне 3 матча и 10 пропущенных голов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.02.2024 09:57
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    Комментарии (10)
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    SLADE2019
    1707896417
    Какая радость. У нас, оказывается два фантастических вратаря! Плюс, в клубе идет постоянная работа. Как хорошо день начался.
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    fakeid
    1707896911
    "У нас два фантастических вратаря" да-да, в ливерпуле про одного, в питере про другого подтвердят)
    Ответить
    Project Бабангида
    1707898495
    как же он умеет всех ватой накормить)) те бы в европарламент
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707899672
    У кого из их вратарей ещё не надломлена психика после игр с Зенитом? Гыгыгы
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    Ollegator
    1707901082
    Вы странные, кроме отморозка зенитовского, он просто с головой не дружит. Мы и так знаем, какие проблемы есть у каждого вратаря нашего, но почему, судя по комментам, вы ожидаете, что тренер скажет "Да.. Максименко ниочём, Селихов вечно больной. Свинова я ни разу не видел. Купите нам ещё одного вратаря!".. Не мы ли ругали тех, кто выносит сор из избы? По сути для тренера журналист - враг. Редко когда напишет что-то хорошее, зато гомна телега всю неделю может катиться. Поэтому нужно вести себя в этой ситуации с журналистом как однажды Высоцкий сказал западному журналисту: «У меня есть претензии к моей стране, но решать я их буду не с вами».
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    alefreddy
    1707905098
    вместо двух из трех одного но стабильного
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    Pooodle
    1707913851
    Да, по семь мячей бывало влазило за матч
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    zigbert
    1707917830
    Максименко понабрался кое какого опыта. Есть еще время для повышения своего мастерства. Все будет зависеть от его характера для достижения более высоких целей. На игру Селихова сказалось длительное его отсутствие в составе из за травм. Главная сейчас его ошибка это затягивание с ударом по мячу от своих ворот.
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    ...уефан
    1707922978
    ...наверное со времён Черчесова и в какой-то степени Филимонова, в команде эта позиция до нынешних времен остаётся слабой(... Пожалуй и в сборной тоже(...
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