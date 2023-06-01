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    • «Спартак» определился с основным вратарем на следующий сезон

    «Спартак» определился с основным вратарем на следующий сезон

    «Спартак» отправит одного из своих вратарей в аренду на следующий сезон.

    По информации Metaratings, клуб выбирает между Александром Максименко и Ильей Свиновым, который вернется в «Спартак» из аренды в «Факеле».

    Также возможна продажа одного из вратарей при наличии хорошего предложения.

    Основным вратарем команды в следующем сезоне будет Александр Селихов.

    • Селихов провел 27 матчей в этом сезоне РПЛ.
    • В активе Максименко 2 матча в РПЛ и 11 игр в Кубке.
    • Свинов провел 24 матча за «Факел» в этом сезоне.

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    Источник: Metaratings

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    01.06.2023 15:06
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    Комментарии47
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24766

      DOCTOR PENALTY 22 часа назад

      Селихов, конечно, немного получше этих двоих, но всё-равно - не уровень Спартака.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Николай Викторович 1 июня, 22:35

      Коллеги последний вратарь "Спартака" и сборной СССР был и остается Ренат Дасаев при таких игроках был настоящий Пищивик а сейчас вы правильно заметили все их воротчики просто дрявые!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +292

      KLINSI 1 июня, 22:03

      Илюха со своей фамилией в самый раз)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1971

      Suvorov51 1 июня, 21:06

      Что то здесь помойка питерская напукала вонь по Неве, и что они здесь пердят, сами у помойки постоянно трут друг друга а здесь то им что вонять

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик 1 июня, 18:06

      Ух и трудно было в тарасовке - очередного дыркина выбирали!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18531

      NewLife 1 июня, 16:16

      — Говорят, ты в местном футбольном клубе играешь?
      — Ну да. — И сколько у тебя мячей на счету?
      — Ну, около двухсот...
      — Ого! Да ты, наверное, лучший бомбардир!
      — Не, худший голкипер...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > NewLife 1 июня, 18:07

      Позор сырдыху помойному!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4029

      lordmrv > ФК Пупсик 1 июня, 18:19

      Я только один клуб помойный знаю с гнилого болота. Но ты в слове Зенит много ошибок сделал)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > ФК Пупсик 1 июня, 18:56

      Да нет, пед. ру. ша, в слове Зенит я не ошибался не раньше, не позже, ни сейчас!!!!!!!

      Иди к своему мужчине мальчик, и пусть он погрузит в тебя свой член

      0
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      Рейтинг: +4952

      Гавроша > lordmrv 2 июня, 01:50

      Ты не слишко много говоришь, дружок?

      Перед тем как сказать подумай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +586

      Нуф-Нуф 1 июня, 16:09

      Селихов нестабилен. Пора завязывать с ночными клубами.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > Нуф-Нуф 1 июня, 18:08

      Да и с красно-белыми тоже!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > ФК Пупсик 1 июня, 18:08

      Кстати, у меня, много лет назад в одной игре он-лайн был такой же ник, как и у других их братьев (Наф-Наф, Ниф-Ниф)!

      Хотя нас отделяет множество символов в написание, так и много лет, удачи тебе!

      Зенит Чемпион!!!

      2
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      Рейтинг: +47

      Ччаппай 1 июня, 15:55

      Разумно. Да и Свинову нужно играть, а не дать своего часа на банке. Запасным вратарём должен быть уже подтвердивший свою надёжность молодой игрок из дубля

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик 1 июня, 15:51

      Наконец рыла нашли очередного дырканчунга!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > ФК Пупсик 1 июня, 16:54

      А вот и обед пожаловал!

      Да уж в сравнение с Зенитом, все сырдыховские воротчики, но просто Ван-Дер-Самы!

      А разве сами мазутные не травили своих вратарей после проигрышных матчай?

      А за тебя стыдно!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > ФК Пупсик 1 июня, 17:08

      Протри зенки, ты о чем? Или как это по сырдыховски приплести то, чего не было!

      Стыдно за тебя!

      2
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      Рейтинг: +4952

      Гавроша > ФК Пупсик 1 июня, 18:14

      Видно смылся тот пед_ро, даже за сырдых помойный забыл!!!

      3
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      Рейтинг: +1560

      balam > ФК Пупсик 1 июня, 18:54

      это который письма сочинял против Садырина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > balam 1 июня, 18:58

      Рот открой - мне ссать хочется!!!

      0
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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > balam 1 июня, 19:00

      А ты хто - со вшивоми перьями?

      Я тебе не только в рот нассу, уж поверь на слово!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1560

      balam > ФК Пупсик 1 июня, 19:10

      отсоси у ишака

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4952

      Гавроша > balam 1 июня, 19:11

      Ты хоть срало подмой для начала,

      потом варежку разевай а то стыдно за тебя пе.друша!!!!

      И еще, если я хоть чего замечу, то сам понимаеш......., и уж тут ты словами ты точно не отделаешься!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4952

      Гавроша > balam 1 июня, 19:15

      А вы подумали кому вы такое пишите?Таких как вы было много, а остался только господин Пупсик!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1560

      balam > Гавроша 1 июня, 19:17

      в очередь сукины дети.ослик устал от вас

      1
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      Рейтинг: +4952

      Гавроша > balam 1 июня, 19:22

      У, я заметил - два моих сообщения подряд к тебе не приходили, но все равно - изгыди вон сырдыховец, сдохни со своим сырдыхом, а кто лучший ты и так знаешь - Зенит - Чемпион!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4952

      Гавроша > balam 1 июня, 19:22

      Срало подмой!!!

      0
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      Рейтинг: +1560

      balam > Гавроша 1 июня, 19:50

      сколько раз педикулезом переболел?я ваще за паровоз топлю,ушлепок

      2
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      Рейтинг: +4952

      Гавроша > balam 1 июня, 21:37

      Какая разница за кого ты - все равно гнида!

      0
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      Рейтинг: +4952

      Гавроша > balam 1 июня, 22:03

      Так ты осел? Что же ты сразу не сказал?

      0
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      Рейтинг: +1560

      balam > Гавроша 2 июня, 09:05

      банда педикулезных зоофилов.зачем ишака замучили,членососы

      0
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      Рейтинг: +1560

      balam > Гавроша 2 июня, 09:07

      зачем мыть-лижи так.с шоколадной крошкой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > balam 2 июня, 12:03

      Это ты в рот берешь, ты и задавай себе этот вопрос!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1560

      balam > ФК Пупсик 23 часа назад

      какой ты неугомонный,педикулезник

      0
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      Рейтинг: +101623

      zigbert 1 июня, 15:42

      Пожалуй правильно. Все вратари однако примерно одного уровня. Свинов конечно более молодой и у него есть возможность прибавить в мастерстве. Но с другой стороны жаль будет немного и Максименко, если его продадут.
      Вывод один - для решения более высоких задач Спартаку необходим вратарь высокого класса.

      5
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      Рейтинг: +21523

      derrik2000 > derrik2000 1 июня, 16:40

      Где ж его взять-то, высококлассного? Не иначе как от сырости заведется.

      1
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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > derrik2000 1 июня, 18:48

      Стыдно за спартача80, ой как стыдно за эту мазутную мразь!!!

      1
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      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > zigbert 1 июня, 18:51

      У вас правда есть свинов?

      Странно, я еще раньше где-то это слыхал, но если так, то это будет большой сливщик!!!

      0
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      Рейтинг: +1560

      balam > zigbert 1 июня, 18:57

      защитой надо заниматься.воротчики нормальные

      1
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      Рейтинг: +101623

      zigbert > balam 1 июня, 20:34

      Оборона давно уже является в Спартаке ахиллесовой пятой. Но что поделаешь если нет стабильного состава в защите. Часто меняются тренеры, спорт.директора у которых разные взгляды на футбол. Если бы было у Спартака все в порядке во всех линиях, тогда и роль вратаря не была бы такой значимой. А вратари у Спартака все же среднего уровня.

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      Рейтинг: +1560

      balam > zigbert 1 июня, 20:45

      романцев и карерра были защитниками.может смогли достучаться

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      Рейтинг: +101623

      zigbert > balam 1 июня, 20:58

      И это нельзя отрицать. У Романцева оборона была особенно надежной.

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