«Спартак» определился с основным вратарем на следующий сезон

Селихов, конечно, немного получше этих двоих, но всё-равно - не уровень Спартака.
«Спартак» отправит одного из своих вратарей в аренду на следующий сезон.
По информации Metaratings, клуб выбирает между Александром Максименко и Ильей Свиновым, который вернется в «Спартак» из аренды в «Факеле».
Также возможна продажа одного из вратарей при наличии хорошего предложения.
Основным вратарем команды в следующем сезоне будет Александр Селихов.
- Селихов провел 27 матчей в этом сезоне РПЛ.
- В активе Максименко 2 матча в РПЛ и 11 игр в Кубке.
- Свинов провел 24 матча за «Факел» в этом сезоне.