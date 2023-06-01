«Спартак» определился с основным вратарем на следующий сезон

«Спартак» отправит одного из своих вратарей в аренду на следующий сезон.

По информации Metaratings, клуб выбирает между Александром Максименко и Ильей Свиновым, который вернется в «Спартак» из аренды в «Факеле».

Также возможна продажа одного из вратарей при наличии хорошего предложения.

Основным вратарем команды в следующем сезоне будет Александр Селихов.