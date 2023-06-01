Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» определился с основным вратарем на следующий сезон

«Спартак» определился с основным вратарем на следующий сезон

1 июня 2023, 15:06
21

«Спартак» отправит одного из своих вратарей в аренду на следующий сезон.

По информации Metaratings, клуб выбирает между Александром Максименко и Ильей Свиновым, который вернется в «Спартак» из аренды в «Факеле».

Также возможна продажа одного из вратарей при наличии хорошего предложения.

Основным вратарем команды в следующем сезоне будет Александр Селихов.

  • Селихов провел 27 матчей в этом сезоне РПЛ.
  • В активе Максименко 2 матча в РПЛ и 11 игр в Кубке.
  • Свинов провел 24 матча за «Факел» в этом сезоне.

Успейте забрать специальный бонус в 17000₽ перед финалом ЛЧ!

​​​​​​​

Еще по теме:
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Свинов Илья
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1685621825
Согласен...
Ответить
ilichkadr
1685622666
Кто такой Свинов?
Ответить
zigbert
1685623331
Пожалуй правильно. Все вратари однако примерно одного уровня. Свинов конечно более молодой и у него есть возможность прибавить в мастерстве. Но с другой стороны жаль будет немного и Максименко, если его продадут. Вывод один - для решения более высоких задач Спартаку необходим вратарь высокого класса.
Ответить
Нуф-Нуф
1685624947
Селихов нестабилен. Пора завязывать с ночными клубами.
Ответить
NewLife
1685625376
— Говорят, ты в местном футбольном клубе играешь? — Ну да. — И сколько у тебя мячей на счету? — Ну, около двухсот... — Ого! Да ты, наверное, лучший бомбардир! — Не, худший голкипер...
Ответить
KLINSI
1685646226
Илюха со своей фамилией в самый раз)))
Ответить
Николай Викторович
1685648114
Коллеги последний вратарь "Спартака" и сборной СССР был и остается Ренат Дасаев при таких игроках был настоящий Пищивик а сейчас вы правильно заметили все их воротчики просто дрявые!!!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1685704541
Селихов, конечно, немного получше этих двоих, но всё-равно - не уровень Спартака.
Ответить
alefreddy
1685907734
Максименко стабильнее №1 Свинов в запасе а Селихова в аренду
Ответить
Limowka
1686079909
Зенит ему как раз и может пойти на пользу
Ответить
Главные новости
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
2
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
1
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
5
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
15
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Все новости
Все новости
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
15
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
1
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
7
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
7
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+