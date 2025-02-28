Бывший игрок «Спартака» описал Соболева тремя прилагательными

Бывший вратарь «Спартака» Илья Свинов охарактеризовал своего экс-партнера по клубу Александра Соболева.

– Каким Соболев был в «Спартаке»?

– Как футболист и человек – он наглый, настырный. Соболев на своей волне, его надо хорошо знать. Он тоже прошeл тяжелый путь, всего добился сам. В целом он нормальный пацан. Понятно, что может учудить что-то необычное, но Александр кайфует с этого, ему это нравится.

Может, он питается тем, что про него пишут плохое или хорошее. В плане психологии Соболев молодец. Бывает, СМИ пишут неприятные вещи, но через это тоже надо пройти. У него с этим проблем нет, потому что Соболев толстокожий.