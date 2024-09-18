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    • Экс-вратарь «Спартака» поделился впечатлениями от работы с Абаскалем

    Экс-вратарь «Спартака» поделился впечатлениями от работы с Абаскалем

    Вратарь «Балтики» 23-летний Илья Свинов высказался о периоде выступлений за «Спартак»

    – Как вы вспоминаете период в «Спартаке»? Вы и в аренду уходили, и сыграли три игры за команду. В них вы не играли плохо, но команда много пропускала. Что это было, что вы вспоминаете?

    – Я считаю, все, что ни делается, – к лучшему. От таких предложений не отказываются. Спасибо клубу, что меня потом отдали в аренду в РПЛ, в «Факел». Но чуть-чуть расстроен тем, что меня не отпустили в повторную аренду, когда я вернулся. Мне кажется, этот момент меня сильно надломил.

    У «Спартака» Селихов играл бы в Кубке, если делают ставку на Максименко – или наоборот. А я бы был в аренде – не говорю, что играл бы там точно, но предложение было, меня не отпустили. Мне чуть обидно – но это было прошлое руководство.

    – Что Абаскаль за человек и тренер?

    – Не знаю… Честно говоря, так и не понял. Как тренер очень хороший – в плане тактики, видения игры.

    – Обычно говорят «но», и далее добавляют. Вы что-то недоговариваете о человеческих качествах?

    – Как человека его немного не понял. Не говорю, что он хороший или плохой. Просто его не понял. Мы не так много общались, я вратарь, и на меня не делали ставку.

    – Ни разу с ним не говорили?

    – Ни разу.

    – Как вы понимали, чего он требует?

    – Тренеры по вратарям доносили.

    – В чем его требования к вратарям?

    – Требования футбольные, они хорошие. То, во что он хотел играть, было здорово. Другое дело, получалось это или нет.

    – Вы расстроились, что пришлось уходить из «Спартака»?

    – Нет, я сам этого хотел – еще зимой. Просил аренду. Совсем не понимал, где нахожусь и зачем я здесь. Да, это «Спартак», но, мне кажется, от администратора было больше пользы, чем от меня, если по-честному. Какой был толк? Я не понимал, просто хотел уйти, хотел играть.

    – Вам пошли навстречу. Не стали ломить цену.

    – Да, спасибо огромное Амаралу, он мне еще зимой сказал: «Понимаю тебя, ты хочешь играть». И летом меня спокойно отпустили. Видимо, руководство тоже поняло – зачем я здесь, лучше пойду играть.

    – Как вы восприняли, что третьим вратарем взяли опытного Довбню?

    – Станкович хотел опытного вратаря. Взяли Довбню. По-моему, ему нравится, а главное – нравится спартаковским болельщикам. Если что, выйдет – подстрахует. Действительно, опытный вратарь. Если все здорово, все довольны – это нормально.

    • Гильермо Абаскаль тренировал «Спартак» с июня 2022-го по середину апреля 2024 года.
    • Свинов провел за «Спартак» 3 матча в сезоне-2023/24, пропустил 10 мячей.
    • В сезоне-2021/22 он сыграл в 3 встречах за «Спартак-2», в которых пропустил 6 голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.09.2024 11:47
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    Комментарии (2)
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    FWSPM
    1726657581
    Никто так и не понял зачем ты был в спартаке. Всего хорошего.
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    DOCTOR PENALTY
    1726739647
    Три равноценных вратаря у нас было и ни один не соответствовал уровню Спартака, а сейчас взяли Довбню вместо Свинова - это вообще маразм. Я ни разу не слышал, что кому-то нравится Довбня, Свинов намного сильнее.
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