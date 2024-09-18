Экс-вратарь «Спартака» поделился впечатлениями от работы с Абаскалем

Вратарь «Балтики» 23-летний Илья Свинов высказался о периоде выступлений за «Спартак»

– Как вы вспоминаете период в «Спартаке»? Вы и в аренду уходили, и сыграли три игры за команду. В них вы не играли плохо, но команда много пропускала. Что это было, что вы вспоминаете?

– Я считаю, все, что ни делается, – к лучшему. От таких предложений не отказываются. Спасибо клубу, что меня потом отдали в аренду в РПЛ, в «Факел». Но чуть-чуть расстроен тем, что меня не отпустили в повторную аренду, когда я вернулся. Мне кажется, этот момент меня сильно надломил.

У «Спартака» Селихов играл бы в Кубке, если делают ставку на Максименко – или наоборот. А я бы был в аренде – не говорю, что играл бы там точно, но предложение было, меня не отпустили. Мне чуть обидно – но это было прошлое руководство.

– Что Абаскаль за человек и тренер?

– Не знаю… Честно говоря, так и не понял. Как тренер очень хороший – в плане тактики, видения игры.

– Обычно говорят «но», и далее добавляют. Вы что-то недоговариваете о человеческих качествах?

– Как человека его немного не понял. Не говорю, что он хороший или плохой. Просто его не понял. Мы не так много общались, я вратарь, и на меня не делали ставку.

– Ни разу с ним не говорили?

– Ни разу.

– Как вы понимали, чего он требует?

– Тренеры по вратарям доносили.

– В чем его требования к вратарям?

– Требования футбольные, они хорошие. То, во что он хотел играть, было здорово. Другое дело, получалось это или нет.

– Вы расстроились, что пришлось уходить из «Спартака»?

– Нет, я сам этого хотел – еще зимой. Просил аренду. Совсем не понимал, где нахожусь и зачем я здесь. Да, это «Спартак», но, мне кажется, от администратора было больше пользы, чем от меня, если по-честному. Какой был толк? Я не понимал, просто хотел уйти, хотел играть.

– Вам пошли навстречу. Не стали ломить цену.

– Да, спасибо огромное Амаралу, он мне еще зимой сказал: «Понимаю тебя, ты хочешь играть». И летом меня спокойно отпустили. Видимо, руководство тоже поняло – зачем я здесь, лучше пойду играть.

– Как вы восприняли, что третьим вратарем взяли опытного Довбню?

– Станкович хотел опытного вратаря. Взяли Довбню. По-моему, ему нравится, а главное – нравится спартаковским болельщикам. Если что, выйдет – подстрахует. Действительно, опытный вратарь. Если все здорово, все довольны – это нормально.

Гильермо Абаскаль тренировал «Спартак» с июня 2022-го по середину апреля 2024 года.

Свинов провел за «Спартак» 3 матча в сезоне-2023/24, пропустил 10 мячей.

В сезоне-2021/22 он сыграл в 3 встречах за «Спартак-2», в которых пропустил 6 голов.

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