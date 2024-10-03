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    • Свинов – о высоких зарплатах игроков: «Люди даже не понимают, как тяжело до этого дойти»

    Свинов – о высоких зарплатах игроков: «Люди даже не понимают, как тяжело до этого дойти»

    Вратарь «Балтики» Илья Свинов высказался о зарплатах футболистов.

    «Иногда не понимаешь людей, которые сильно завидуют большим контрактам. Они даже не понимают, как тяжело до этого дойти. Большой контракт в России – редкость. Даже если такое случается, то на 4-5 лет максимум. Потом уже приходится идти на понижение, а карьера недолгая. Ребятам во Второй лиге тяжело – многие заканчивают, кто-то переходит в Медиалигу. У них зарплаты по 30 тысяч, что про них говорить?

    Несколько лет поиграл, не получилось – руки опускаются. Сколько у меня знакомых по Второй лиге ушли. Ментально тяжело, когда работаешь каждый день, а результата нет. Маленький процент футболистов доходит до РПЛ или даже Первой лиги.Мне просто повезло, что меня заметил тренер вратарей «Факела». Понятно, что я для этого упорно работал, но оценил меня только он. Брали третьим, а через сезон уже уехал в «Спартак». Всe пошло очень быстро. Иногда кто-то работает всю жизнь и оказывается никому не нужным, а бывает как у меня. Многим только дай шанс, и они зацепятся за него!» – сказал Свинов.

    • 24-летний игрок перешел в «Балтику» летом из «Спартака» за 160 тысяч евро.
    • В сезоне Первой лиги у Свинова 5 матчей, 6 пропущенных голов.
    • Илья брал со «Спартаком» Кубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии (16)
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    k611
    1727944602
    На врача например учиться сложно. Потом нагрузка в обычной поликлинике запредельная, плюс ответственность большая, а зарплата совсем печальная. Вообщем всё познаётся в сравнении.
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    mahan
    1727944809
    А, что в других видах спорта легко что ли ? Но там нет таких высоких зарплат. А результаты есть. А в футболе нет результатов, за то зарплаты самые высокие.
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    Питерский князь
    1727945512
    Когда папа ведёт своего сына, ему надо думать о том, где он в своем сыне увидел предпосылки к игре в футбол. Идут всякие полена играть, вот и мучаются!
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    subbotaspartak
    1727945923
    ...Ментально тяжело, когда работаешь каждый день, а результата нет.... Всю Россию описал, ВСЮ! За небольшим процентом спортсменов, актёров и актёришек, прочих пристроившихся и получающих несоразмерные бабки по мировым расценкам. Тяжело, Свинов, тяжело...
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    Oleg-Gazza
    1727947718
    Ты это горнякам, врачам и учителям скажи! Футбол это игра в которую играешь для удовольствия и к сожалению его привели к профессии. Хотя всё должно быть проще отработал на заводе и на стадик потренироваться сбегал, а по выходным очередной тур РПЛ, глядишь и коллеги подтянуться поболеть, а не ряженые красотки с надувными губами (которые типа с футболистами по любви). Заодно и посещаемость поднимется. Такое ощущение, что их заставляют становится футболистами.
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    Каратель помойников
    1727949338
    Прям трудяги,из сил выбиваются бедняги футболисты,а мы их тут смеем критиковать.завтра разом все врачи плюнут нах на свою работу,не всем ведь удается в Бурденко попасть работать и что будет? А если футболер закончит с карьерой,то ничего странного не произойдёт.высоким зарплатам никто не завидует,когда они заслуженные.что то я ни разу не слышал чтобы футболистов с именем кто то в это упрекнул.а в рпл пешеходы-миллионеры 90% точно,а басни рассказывают можно книги печатать
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    TOMSON
    1727951478
    К зп футболистов у меня вопросов нет. У меня к оценке своего труда недопонимание..
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    kvm
    1727951488
    Свинов: «Люди - просто с_виньи!»
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    Интерес
    1727960844
    Бедолаги...Надо вас поменять местами с "бездельниками-нефтяниками".
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    erybov1965
    1727961790
    Мне всегда удивляли вот такие высказывания и комментарии наших "пешеходов".Очередной глупый нытик,умные "пешеходы" либо молчат,либо действительно отрабатывают на поле свой контракт.Если это профессия,как сейчас принято говорить - тогда пусть сравнит себя с другими людьми,которые работают в других условиях,действительно тяжелых и не ноют.И никто им такие контракты никогда не предложит.Наши футболеры-пешеходы просто оторваны от жизни,как и некоторые работники шоу-бизнеса.
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