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  • Свинов определил народную команду с точностью в миллион процентов

Свинов определил народную команду с точностью в миллион процентов

Сегодня, 22:17
16

Вратарь «Уфы» Илья Свинов считает, что «Спартак» популярнее «Зенита».

«Спартак» – народная команда?

– Конечно, миллион процентов. В этом клубе играли легендарные российские футболисты: Черенков, Дасаев. Если не «Спартак» народная команда, то кто?

– Например, «Зенит».

– Нет, даже комментировать такое не хочется.

– У кого больше болельщиков и кто популярнее – «Зенит» или «Спартак»?

– По моему мнению, «Спартак». Уверен в этом.

  • Свинов играл за «Спартак» в 2022–2024 годах.
  • 27 февраля пресс-служба «Зенита» опубликовала статистические данные, согласно которым среди россиян в возрасте от 14 до 65 лет болельщиками петербургского клуба являются около 19 миллионов человек.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Уфа Зенит Спартак Свинов Илья
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Комментарии (16)
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timon2401
1740770362
Вот абсолютно не чего добавить))
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Айболид
1740770572
Ещё бы Помойникова спросили ))))))))))))))))
Ответить
7:1
1740770748
ну а что ещё можно хрюкнуть с такой фамилией?)
Ответить
oyabun
1740771671
"..пресс-служба «Зенита» опубликовала статистические данные". Дальше можно не читать.
Ответить
прабабушка краба
1740773132
Да хоть межгалактической командой называйтесь, вообще не проблема)
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