Свинов определил народную команду с точностью в миллион процентов

Вратарь «Уфы» Илья Свинов считает, что «Спартак» популярнее «Зенита».
– «Спартак» – народная команда?
– Конечно, миллион процентов. В этом клубе играли легендарные российские футболисты: Черенков, Дасаев. Если не «Спартак» народная команда, то кто?
– Например, «Зенит».
– Нет, даже комментировать такое не хочется.
– У кого больше болельщиков и кто популярнее – «Зенит» или «Спартак»?
– По моему мнению, «Спартак». Уверен в этом.
- Свинов играл за «Спартак» в 2022–2024 годах.
- 27 февраля пресс-служба «Зенита» опубликовала статистические данные, согласно которым среди россиян в возрасте от 14 до 65 лет болельщиками петербургского клуба являются около 19 миллионов человек.
Источник: «РБ Спорт»