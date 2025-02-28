Свинов определил народную команду с точностью в миллион процентов

Вратарь «Уфы» Илья Свинов считает, что «Спартак» популярнее «Зенита».

– «Спартак» – народная команда?

– Конечно, миллион процентов. В этом клубе играли легендарные российские футболисты: Черенков, Дасаев. Если не «Спартак» народная команда, то кто?

– Например, «Зенит».

– Нет, даже комментировать такое не хочется.

– У кого больше болельщиков и кто популярнее – «Зенит» или «Спартак»?

– По моему мнению, «Спартак». Уверен в этом.