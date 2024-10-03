Свинов рассказал, в чем ошибся, будучи в «Спартаке»: «Это было ударом для меня»

Бывший вратарь «Спартака» Илья Свинов ответил, сожалеет ли он о чем-то по итогам периода в московском клубе.

«Воспоминания о «Спартаке» очень хорошие. Я даже представить не мог, что за полгода из Второй лиги дойду до «Спартака». Когда такой клуб предлагает контракт, нельзя отказываться.

Какие там игроки! Мне было очень интересно с ними поработать, чему-то научиться, посмотреть, как ведут себя за полем, какая у них ментальность.

Единственный негативный момент за всe время в клубе – меня не отпустили в повторную аренду, когда вернулся из «Факела». У меня был контракт на два года. Казалось: отпустите меня, а Селихов и Максименко пусть играют. Все вратари были бы задействованы.

Да, не факт, что в другой команде я бы играл, но конкурировал бы, выходил бы в том же Кубке. Но прошлое руководство с главным тренером, как мне сказали, решили оставить трeх вратарей. Это было ударом для меня.

Я понял, что буду третьим и какие у меня шансы. Было очень тяжело. Наверное, тогда и отреагировал неправильно. Сейчас понимаю, что надо было продолжать работать на максимум, но не всегда получалось. Могу это честно сказать.

Для себя из этой ситуации сделал выводы. Понимаю, что так случилось, но работать надо всегда, ведь в любой момент всe может поменяться.

Считаю, что в тренировочной практике потерял за время в «Спартаке» из-за своего отношения к тренировкам, но для меня это стало хорошим уроком», – сказал Свинов.