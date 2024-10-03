Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Свинов рассказал, в чем ошибся, будучи в «Спартаке»: «Это было ударом для меня»

    Свинов рассказал, в чем ошибся, будучи в «Спартаке»: «Это было ударом для меня»

    Бывший вратарь «Спартака» Илья Свинов ответил, сожалеет ли он о чем-то по итогам периода в московском клубе.

    «Воспоминания о «Спартаке» очень хорошие. Я даже представить не мог, что за полгода из Второй лиги дойду до «Спартака». Когда такой клуб предлагает контракт, нельзя отказываться.

    Какие там игроки! Мне было очень интересно с ними поработать, чему-то научиться, посмотреть, как ведут себя за полем, какая у них ментальность.

    Единственный негативный момент за всe время в клубе – меня не отпустили в повторную аренду, когда вернулся из «Факела». У меня был контракт на два года. Казалось: отпустите меня, а Селихов и Максименко пусть играют. Все вратари были бы задействованы.

    Да, не факт, что в другой команде я бы играл, но конкурировал бы, выходил бы в том же Кубке. Но прошлое руководство с главным тренером, как мне сказали, решили оставить трeх вратарей. Это было ударом для меня.

    Я понял, что буду третьим и какие у меня шансы. Было очень тяжело. Наверное, тогда и отреагировал неправильно. Сейчас понимаю, что надо было продолжать работать на максимум, но не всегда получалось. Могу это честно сказать.

    Для себя из этой ситуации сделал выводы. Понимаю, что так случилось, но работать надо всегда, ведь в любой момент всe может поменяться.

    Считаю, что в тренировочной практике потерял за время в «Спартаке» из-за своего отношения к тренировкам, но для меня это стало хорошим уроком», – сказал Свинов.

    • Голкипер в июле ушел в «Балтику».
    • 23-летний Свинов – воспитанник тольяттинского футбола.
    • В составе «Спартака» он пропустил 10 голов в 3 матчах.

    Новости по теме
    Свинов – о высоких зарплатах игроков: «Люди даже не понимают, как тяжело до этого дойти» 17
    Экс-вратарь «Спартака» поделился впечатлениями от работы с Абаскалем 2
    «Балтика» подписала вратаря «Спартака» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2024 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ivany4
    1728016070
    Могу ошибаться, но по-моему это первый игрок который в своих неудачах винит себя, а не сторонние обстоятельства. Если он сделал правильные выводы, то возможно у него все и получится. О его способностях вырасти в стоящего вратаря многие отзывались лестно.
    Ответить
    zigbert
    1728022995
    Конечно для вратаря нужна практика. В условиях такой конкуренции сделать это Свинову было сложно. Но все таки возраст позволяет двигаться вперед и совершенствовать свой уровень. У него уже сейчас есть хорошее качество это умение играть ногами. Удачи тебе Илья!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+