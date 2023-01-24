Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ясин Ассехнун - статистика

Завершил карьеру
26 декабря 1998 (27), Тампере
#11 | Нападающий
175 см | 70 кг
Финляндия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эммен
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Эммен
1 : 0
24.01.2023
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
НЕК
3 : 1
21.01.2023
Эммен
72' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Эммен
0 : 0
15.01.2023
Камбур
79' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Твенте
2 : 0
06.01.2023
Эммен
60' - 90'
87'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Эммен
3 : 3
12.11.2022
Аякс
1' - 75'
74'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Фортуна
0 : 1
05.11.2022
Эммен
57' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Эммен
0 : 0
30.10.2022
Гронинген
78' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Витесс
2 : 1
22.10.2022
Эммен
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Эммен
1 : 1
14.10.2022
Волендам
87' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 1
08.10.2022
Эммен
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Эммен
0 : 0
02.10.2022
Херенвен
83' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
18.09.2022
Эммен
71' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Экселсиор
2 : 1
10.09.2022
Эммен
82' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Эммен
0 : 3
04.09.2022
АЗ Алкмаар
77' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
4 : 0
27.08.2022
Эммен
65' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Эммен
3 : 2
20.08.2022
Утрехт
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Эммен
1 : 1
13.08.2022
РКС Ваалвейк
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
4 : 1
06.08.2022
Эммен
63' - 90'
Главные новости
АПЛ объявила вердикт по делу «Манчестер Сити»
19:23
1
«Медлить было опасно»: Булыкин подробно рассказал о болезни Алдонина
18:53
Глушенков выбрал лучшего футболиста в истории: «О чем речь вообще может идти?»
18:40
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
18:18
2
Абаскаль нашел новую команду в Европе
17:43
1
Видео«Новый диктатор в сборной!»: Головин и Соболев снова обменялись колкостями
17:00
6
Букмекеры определили двух игроков с реальными шансами на «Золотой мяч» в 2026 году
16:21
1
На лечение Алдонина от рака уходят огромные деньги: «Они нужны постоянно»
16:09
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
15:51
Глушенков честно ответил, может ли он провести остаток карьеры в «Зените»
15:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+