Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глен Джонсон - статистика

Завершил карьеру
23 августа 1984 (42)
#8 | Защитник
178 см | 74 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
8
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Суонси
1 : 2
13.05.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сток Сити
1 : 2
05.05.2018
Кристал Пэлас
1' - 90'
64'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
1 : 1
22.04.2018
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
1 : 2
07.04.2018
Тоттенхэм
1' - 90'
71'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
3 : 0
01.04.2018
Сток Сити
1' - 90'
66'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Сток Сити
1 : 2
17.03.2018
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Сток Сити
0 : 2
12.03.2018
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Саутгемптон
0 : 0
03.03.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер
1 : 1
24.02.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сток Сити
1 : 1
10.02.2018
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Борнмут
2 : 1
03.02.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сток Сити
0 : 0
31.01.2018
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Сток Сити
1 : 2
21.10.2017
Борнмут
1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сток Сити
2 : 1
30.09.2017
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Сток Сити
0 : 4
23.09.2017
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
2 : 1
16.09.2017
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Бромвич
1 : 1
27.08.2017
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сток Сити
1 : 0
19.08.2017
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Сток Сити
1 : 0
19.08.2017
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
1 : 0
12.08.2017
Сток Сити
Был в запасе
Главные новости
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
2
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
1
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
9
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
8
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
4
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+