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Сток Сити - Саутгемптон
Сток Сити - Саутгемптон: обзор матча 30 сентября 2017
Сток Сити
30.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
40'
М. Диуф
85'
П. Крауч
75'
М. Йошида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Саутгемптон
ГОЛ! 2:1!
П. Крауч
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
85'
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Йошида
Пас отдал
Ш. Лонг
56'
Желтая карточка
О. Ромеу
52'
Желтая карточка
Д. Тадич
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
Пас отдал
Д. Шакири
40'
Желтая карточка
Д. Аллен
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-2-1-3
1
Батлэнд
33
Питерс
5
Кэмерон
4
Зума
6
Виммер
24
Флетчер
7
Аллен
10
Шакири
13
Чупо-Мотинг
38
Бераино
92
Диуф
4-1-3-1-1
17
Форстер
21
Соареш
4
ван Дейк
4
Йошида
5
Бертранд
99
Лемина
21
Ромеу
27
Редмонд
10
Дэвис
10
Тадич
7
Лонг
Остались в запасе
Сток Сити
Саутгемптон
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Сток Сити - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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