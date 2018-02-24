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Лестер - Сток Сити
Лестер - Сток Сити: обзор матча 24 февраля 2018
Лестер
24.02.2018, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
70'
Д. Батлэнд (АГ)
43'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Сток Сити
82'
Желтая карточка
Ч. Адам
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Батлэнд
Пас отдал
М. Олбрайтон
70'
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Д. Аллен
23'
Желтая карточка
М. Диуф
Желтая карточка
М. Олбрайтон
18'
9'
Желтая карточка
Д. Аллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
4-3-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Магуайр
5
Морган
2
Симпсон
4
Ндиди
37
Джеймс
11
Олбрайтон
10
Грей
26
Марез
9
Варди
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
4
Зума
4
Мартинс-Инди
5
Кэмерон
26
Бауэр
3
Стафилидис
5
Ндиайе
7
Аллен
10
Шакири
92
Диуф
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Лестер
Сток Сити
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Ли Грант
ВР
8
Глен Джонсон
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Ли Грант
ВР
8
Глен Джонсон
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Лестер - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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