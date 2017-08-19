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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Арсенал
Сток Сити - Арсенал: обзор матча 19 августа 2017
Сток Сити
19.08.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
47'
Хесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Арсенал
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
Э. Питерс
89'
79'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Г. Джака
78'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Ляказетт
Замена
Р. Собхи
️️️️
Хесе
71'
66'
Замена
О. Жиру
️️️️
С. Колашинац
ГОЛ! 1:0!
Хесе
Пас отдал
С. Бераино
47'
Замена
С. Бераино
️️️️
Д. Шакири
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Батлэнд
17
Шоукросс
4
Зума
5
Кэмерон
33
Питерс
8
Джонсон
7
Аллен
24
Флетчер
10
Хесе
10
Шакири
13
Чупо-Мотинг
4-1-2-1-2
1
Чех
2
Бельерин
4
Мертезакер
13
Мустафи
23
Колашинац
34
Джака
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
10
Озил
18
Уэлбек
91
Ляказетт
33
Питерс
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
10
Хесе
10
Собхи
10
Собхи
10
Хесе
10
Шакири
38
Бераино
38
Бераино
10
Шакири
34
Джака
17
Ивоби
17
Ивоби
34
Джака
91
Ляказетт
32
Уолкотт
32
Уолкотт
91
Ляказетт
23
Колашинац
9
Жиру
9
Жиру
23
Колашинац
Остались в запасе
Сток Сити
Арсенал
13
Ли Грант
ВР
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Давид Оспина
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сток Сити - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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