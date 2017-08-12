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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сток Сити
Эвертон - Сток Сити: обзор матча 12 августа 2017
Эвертон
12.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
45+1'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сток Сити
Желтая карточка
К. Мартина
85'
Замена
К. Миральяс
️️️️
С. Рамирес
77'
72'
Замена
П. Крауч
️️️️
Б. Кркич
72'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
С. Бераино
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Д. Классен
60'
Замена
К. Мартина
️️️️
Э. Уилльямс
46'
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
45'
+1
29'
Желтая карточка
Д. Аллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
18
Дэви Классен
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-2-1-3
1
Пикфорд
3
Бэйнс
5
Уилльямс
19
Ягиелка
5
Кин
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
18
Классен
32
Руни
19
Рамирес
9
Калверт-Льюин
4-2-1-3
1
Батлэнд
4
Зума
17
Шоукросс
5
Кэмерон
33
Питерс
24
Флетчер
7
Аллен
10
Шакири
9
Кркич
38
Бераино
92
Диуф
5
Уилльямс
15
Мартина
15
Мартина
5
Уилльямс
18
Классен
22
Дэвис
22
Дэвис
18
Классен
19
Рамирес
87
Миральяс
87
Миральяс
19
Рамирес
9
Кркич
15
Крауч
15
Крауч
9
Кркич
38
Бераино
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
38
Бераино
Остались в запасе
Эвертон
Сток Сити
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Рональд Куман
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Эвертон - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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