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Сток Сити - Бернли
Сток Сити - Бернли: обзор матча 22 апреля 2018
Сток Сити
22.04.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
11'
Б. Ндиайе
62'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бернли
Желтая карточка
Б. Ндиайе
90'
+1
Желтая карточка
Э. Питерс
86'
62'
ГОЛ! 1:1!
Э. Барнс
25'
Желтая карточка
Э. Барнс
ГОЛ! 1:0!
Б. Ндиайе
Пас отдал
М. Диуф
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
8
Джонсон
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
33
Питерс
26
Бауэр
7
Аллен
5
Ндиайе
10
Шакири
92
Диуф
15
Крауч
3-1-4-2
1
Поуп
38
Лоутон
13
Лонг
6
Тарковски
8
Вествуд
7
Гудмундссон
12
Леннон
3
Уорд
4
Корк
35
Барнс
9
Вуд
Остались в запасе
Сток Сити
Бернли
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
Главный тренер
Нарцис Пелах
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Сток Сити - Бернли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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