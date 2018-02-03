Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Сток Сити
Борнмут - Сток Сити: обзор матча 03 февраля 2018
Борнмут
03.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
70'
Д. Кинг
79'
Л. Муссе
5'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Сток Сити
ГОЛ! 2:1!
Л. Муссе
Пас отдал
Д. Айб
79'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кинг
70'
69'
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
Желтая карточка
Д. Кинг
59'
Желтая карточка
Д. Гослинг
58'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Шакири
38'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Б. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
21
Дэниелс
15
Аке
2
Фрэнсис
27
Кук
10
Кук
32
Гослинг
10
Фрейзер
19
Станислас
13
Уилсон
33
Айб
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
17
Шоукросс
4
Зума
5
Кэмерон
26
Бауэр
33
Питерс
5
Ндиайе
7
Аллен
10
Шакири
15
Крауч
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Борнмут
Сток Сити
1
Артур Боруц
ВР
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
13
Ли Грант
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Борнмут - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Сток Сити
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
10:01
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+