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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сток Сити
Арсенал - Сток Сити: обзор матча 01 апреля 2018
Арсенал
01.04.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
75'
П. Обамеянг (П)
86'
П. Обамеянг
89'
А. Ляказетт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сток Сити
90'
+1
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Ляказетт
89'
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
86'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Обамеянг
75'
66'
Желтая карточка
Г. Джонсон
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
13
Мустафи
18
Монреаль
12
Чамберс
2
Бельерин
6
Эль-Ненни
21
Рэмзи
10
Уилшир
10
Озил
18
Уэлбек
7
Обамеянг
3-2-3-1-1
1
Батлэнд
17
Шоукросс
8
Джонсон
4
Мартинс-Инди
26
Бауэр
33
Питерс
7
Аллен
10
Собхи
5
Ндиайе
10
Шакири
92
Диуф
Остались в запасе
Арсенал
Сток Сити
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Арсенал - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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