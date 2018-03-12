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Сток Сити - Манчестер Сити
Сток Сити - Манчестер Сити: обзор матча 12 марта 2018
Сток Сити
12.03.2018, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
10'
Д. Сильва
50'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. Аллен
73'
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сильва
Пас отдал
Г. Жезус
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Р. Стерлинг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
3-2-2-2-1
1
Батлэнд
5
Кэмерон
4
Мартинс-Инди
4
Зума
3
Стафилидис
26
Бауэр
5
Ндиайе
7
Аллен
10
Хесе
10
Шакири
13
Чупо-Мотинг
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
4
Компани
30
Отаменди
47
Зинченко
5
Фернандиньо
10
Сане
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
21
Сильва
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
1
Клаудио Браво
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
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