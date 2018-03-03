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Саутгемптон - Сток Сити
Саутгемптон - Сток Сити: обзор матча 03 марта 2018
Саутгемптон
03.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Сток Сити
41'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
17
Софьян Буфал
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-1-2-2-1
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
29
Худт
21
Соареш
99
Лемина
21
Ромеу
27
Редмонд
10
Тадич
11
Симс
9
Каррийо
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
4
Зума
4
Мартинс-Инди
5
Кэмерон
26
Бауэр
3
Стафилидис
5
Ндиайе
7
Аллен
10
Шакири
13
Чупо-Мотинг
92
Диуф
Остались в запасе
Саутгемптон
Сток Сити
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Якоб Хаугор
ВР
8
Глен Джонсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Хесе
ЛВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Якоб Хаугор
ВР
8
Глен Джонсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Хесе
ЛВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Саутгемптон - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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