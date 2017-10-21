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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Борнмут
Сток Сити - Борнмут: обзор матча 21 октября 2017
Сток Сити
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
63'
М. Диуф
16'
Э. Сурман
18'
Д. Станислас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Борнмут
87'
Замена
М. Пью
️️️️
Д. Айб
Замена
С. Бераино
️️️️
Хесе
80'
77'
Замена
Г. Артер
️️️️
Л. Кук
67'
Желтая карточка
Л. Кук
ГОЛ! 1:2!
М. Диуф
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
63'
62'
Замена
С. Кук
️️️️
Л. Муссе
Замена
П. Крауч
️️️️
Г. Джонсон
59'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Станислас
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сурман
Пас отдал
Д. Станислас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
17
Шоукросс
4
Зума
5
Кэмерон
33
Питерс
8
Джонсон
24
Флетчер
7
Аллен
10
Хесе
92
Диуф
13
Чупо-Мотинг
4-2-1-3
31
Бегович
2
Фрэнсис
15
Аке
21
Дэниелс
15
Смит
16
Сурман
10
Кук
19
Станислас
11
Муссе
33
Айб
23
Афобе
8
Джонсон
15
Крауч
15
Крауч
8
Джонсон
10
Хесе
38
Бераино
38
Бераино
10
Хесе
11
Муссе
27
Кук
27
Кук
11
Муссе
10
Кук
31
Артер
31
Артер
10
Кук
33
Айб
8
Пью
8
Пью
33
Айб
Остались в запасе
Сток Сити
Борнмут
13
Ли Грант
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
1
Артур Боруц
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Сток Сити - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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