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Сток Сити - Уотфорд
Сток Сити - Уотфорд: обзор матча 31 января 2018
Сток Сити
31.01.2018, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Уотфорд
90'
+2
Желтая карточка
А. Дукуре
Желтая карточка
Э. Питерс
59'
Желтая карточка
М. Диуф
52'
47'
Желтая карточка
Х. Холебас
Желтая карточка
М. Бауэр
35'
Желтая карточка
Ч. Адам
21'
18'
Желтая карточка
К. Кабаселе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
35
Карл Стюарт
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-3-1-2
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Зума
26
Бауэр
16
Адам
7
Аллен
24
Флетчер
10
Шакири
92
Диуф
13
Чупо-Мотинг
4-1-2-3
1
Карнезис
5
Мариаппа
27
Кабаселе
4
Предль
25
Холебас
6
Капу
8
Клеверли
6
Дукуре
14
Дини
10
Деулофеу
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Сток Сити
Уотфорд
13
Ли Грант
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
26
Даниэль Бахман
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
35
Карл Стюарт
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
35
Карл Стюарт
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Сток Сити - Уотфорд
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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