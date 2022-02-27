Том Лакуа - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Лакуа
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Том
|Фамилия
|Лакуа
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|13
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|4:1
|Бордо (Бордо)
|01.05.2022
|1' -79'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|5:3
|Бордо (Бордо)
|20.04.2022
|1' -75'
|Бордо (Бордо)
|2:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|17.04.2022
|1' -73'
|Лион (Лион)
|6:1
|Бордо (Бордо)
|10.04.2022
|30' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Метц (Метц)
|34'
|02.04.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|27.02.2022
|1' -81'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|20.02.2022
|77' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Монако (Монако)
|23.01.2022
|1' -69'
|Бордо (Бордо)
|4:3
|Страсбур (Страсбур)
|34'
|16.01.2022
|1' -58'
|Ренн (Ренн)
|6:0
|Бордо (Бордо)
|41'
|07.01.2022
|1' -71'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Марсель (Марсель)
|12.12.2021
|1' -86'
|Труа (Труа)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|86'
|05.12.2021
|1' -70'
|Бордо (Бордо)
|2:2
|Лион (Лион)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|5:2
|Бордо (Бордо)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Брест (Брест)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:3
|Бордо (Бордо)
|31.10.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Реймс (Реймс)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:2
|Бордо (Бордо)