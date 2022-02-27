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    Том Лакуа - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Том
    Фамилия Лакуа
    Команда Бордо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 января 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 13 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Брест (Брест) 2:4 Бордо (Бордо)
    14.05.2022 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    08.05.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 4:1 Бордо (Бордо)
    01.05.2022 1' -79' Бордо (Бордо) 0:1 Ницца (Ницца)
    24.04.2022 Был в запасе Нант (Нант) 5:3 Бордо (Бордо)
    20.04.2022 1' -75' Бордо (Бордо) 2:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    17.04.2022 1' -73' Лион (Лион) 6:1 Бордо (Бордо)
    10.04.2022 30' -90' Бордо (Бордо) 3:1 Метц (Метц)
    34'
    02.04.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 0:0 Бордо (Бордо)
    27.02.2022 1' -81' Клермон (Клермон-Ферранд) 1:1 Бордо (Бордо)
    20.02.2022 77' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Монако (Монако)
    23.01.2022 1' -69' Бордо (Бордо) 4:3 Страсбур (Страсбур)
    34'
    16.01.2022 1' -58' Ренн (Ренн) 6:0 Бордо (Бордо)
    41'
    07.01.2022 1' -71' Бордо (Бордо) 0:1 Марсель (Марсель)
    12.12.2021 1' -86' Труа (Труа) 1:2 Бордо (Бордо)
    86'
    05.12.2021 1' -70' Бордо (Бордо) 2:2 Лион (Лион)
    01.12.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 5:2 Бордо (Бордо)
    28.11.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:2 Брест (Брест)
    21.11.2021 Был в запасе Метц (Метц) 3:3 Бордо (Бордо)
    31.10.2021 1' -90' Бордо (Бордо) 3:2 Реймс (Реймс)
    26.09.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Ренн (Ренн)
    18.09.2021 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Бордо (Бордо)
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