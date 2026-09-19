Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Том Лакуа - статистика

Горица
25 января 2002 (24)
#6 | Полузащитник
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Истра 1961
0 : 1
19.09.2026
Горица
1' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Динамо Загреб
1 : 0
05.09.2026
Горица
1' - 71'
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Горица
0 : 0
31.08.2026
Риека
1' - 46'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фамаликан
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фамаликан
1 : 2
17.05.2024
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
1 : 0
28.04.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Фамаликан
0 : 1
16.04.2024
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Порту
2 : 2
13.04.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Фамаликан
3 : 2
06.04.2024
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Жил Висенте
1 : 2
29.03.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Фамаликан
0 : 0
16.03.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
09.03.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Фамаликан
1 : 1
04.03.2024
Боавишта
80' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
3 : 2
23.02.2024
Фамаликан
1' - 78'
Португалия. Примейра, 22 тур
Фамаликан
2 : 1
16.02.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Морейренcе
1 : 0
28.01.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Каза Пиа
0 : 2
13.01.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
2 : 2
07.01.2024
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Бенфика
3 : 0
29.12.2023
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Фамаликан
0 : 3
02.12.2023
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Визела
0 : 0
11.11.2023
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Фамаликан
3 : 1
04.11.2023
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
1 : 0
29.10.2023
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 3
08.10.2023
Витория Гимараеш
1' - 46'
Португалия. Примейра, 7 тур
Боавишта
2 : 2
30.09.2023
Фамаликан
1' - 71'
36'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фамаликан
1 : 0
22.09.2023
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Риу Аве
1 : 1
16.09.2023
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Фамаликан
1 : 0
02.09.2023
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Спортинг
1 : 0
27.08.2023
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Фамаликан
0 : 0
21.08.2023
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
1 : 2
11.08.2023
Фамаликан
86' - 90'
Главные новости
Тюкавин оценил возможность трансфера в Европу
11:24
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
1
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
1
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
09:20
3
ВидеоВладелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
08:30
3
Альба принял решение по предложению «Родины»
08:14
9
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+