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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Порту
Фамаликан - Порту: обзор матча 02 декабря 2023
Фамаликан
02.12.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 12 тур
0 : 3
Завершен
Порту
8'
Эванилсон
45+4'
М. Тареми
86'
Ф. Консейсау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Порту
90'
+4
Желтая карточка
М. Груйич
Желтая карточка
Шикинью
90'
+1
90'
Желтая карточка
Х. Санчес
90'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
86'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Консейсау
Пас отдал
М. Груйич
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Х. Луис Родригес
86'
84'
Замена
А. Франку
️️️️
С. Эустакиу
84'
Замена
И. Хайме
️️️️
Галено
Вторая желтая
З. Юссуф
80'
80'
Желтая карточка
Ф. Консейсау
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
77'
73'
Замена
М. Груйич
️️️️
А. Варела
73'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Эванилсон
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Натан
71'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Й. Кадис
71'
Замена
Пабло
️️️️
T. Fonseca
66'
Замена
Шикинью
️️️️
Г. Са
66'
50'
Желтая карточка
С. Эустакиу
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
М. Тареми
Пас отдал
Галено
34'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
Желтая карточка
З. Юссуф
29'
8'
ГОЛ! 0:1!
Эванилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
(К)
ЦЗ
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
22
Мирко Топич
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
8
Густаво Са
АП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
95
Théo Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
3
Пепе
(К)
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Алан Варела
ОП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
6
Том Лакуа
ЦП
19
Пабло
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-3-1-2
1
Жуниор
74
Моура
5
Риччели
24
де Хас
23
Натан
11
Родригес
28
Юссуф
22
Топич
8
Са
95
29
Кадис
4-2-2-2
99
Кошта
3
Санчес
15
Кардосо
13
Мендеш
3
Пепе
46
Эустакиу
22
Варела
11
Пепе
13
Галено
9
Тареми
9
Эванилсон
23
Натан
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Натан
11
Родригес
12
Ассунсао
12
Ассунсао
11
Родригес
8
Са
10
Шикинью
10
Шикинью
8
Са
95
19
Пабло
19
Пабло
95
29
Кадис
9
Араужо
9
Араужо
29
Кадис
22
Варела
8
Груйич
8
Груйич
22
Варела
46
Эустакиу
10
Франку
10
Франку
46
Эустакиу
13
Галено
24
Хайме
24
Хайме
13
Галено
9
Эванилсон
7
Консейсау
7
Консейсау
9
Эванилсон
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
Остались в запасе
Фамаликан
Порту
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
6
Том Лакуа
ЦП
29
Алекс Добре
ЛВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
6
Том Лакуа
ЦП
29
Алекс Добре
ЛВ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Фамаликан - Порту
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Главный судья:
Антониу Нобре
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