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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Фамаликан
Спортинг - Фамаликан: обзор матча 27 августа 2023
Спортинг
27.08.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 0
Завершен
Фамаликан
52'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Фамаликан
Желтая карточка
Х. Морита
90'
+2
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Юльманн
84'
Замена
Тринкау
️️️️
Паулинью
84'
80'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Й. Кадис
73'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
О. Аранда
Замена
М. Рейс
️️️️
Р. Эшгайю
66'
Замена
Д. Катамо
️️️️
Н. Сантуш
60'
60'
Замена
O. Liimatta
️️️️
Г. Ассунсао
59'
Замена
A. Rodrigues
️️️️
А. Добре
ГОЛ! 1:0!
Паулинью
52'
Желтая карточка
С. Коатес
45'
+1
31'
Желтая карточка
Риччели
Желтая карточка
В. Дьекереш
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
8
Густаво Са
АП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
11
Оскар Аранда
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
9
Афонсу Морейра
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
4-2-1-3
1
Адан
2
Дьоманде
25
Инасиу
4
Коатес
47
Эшгайю
5
Морита
23
Юльманн
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
14
Дьекереш
11
Сантуш
4-1-1-2-2
1
Жуниор
20
Агиррегабирия
5
Риччели
6
Отавио
74
Моура
12
Ассунсао
28
Юссуф
8
Са
29
Добре
11
Аранда
29
Кадис
23
Юльманн
21
Браганца
21
Браганца
23
Юльманн
47
Эшгайю
2
Рейс
2
Рейс
47
Эшгайю
11
Сантуш
10
Катамо
10
Катамо
11
Сантуш
26
Паулинью
7
Тринкау
7
Тринкау
26
Паулинью
11
Аранда
11
Родригес
11
Родригес
11
Аранда
12
Ассунсао
16
16
12
Ассунсао
29
Кадис
9
Араужо
9
Араужо
29
Кадис
29
Добре
19
19
29
Добре
Остались в запасе
Спортинг
Фамаликан
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
9
Афонсу Морейра
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
9
Афонсу Морейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Спортинг - Фамаликан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
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Насьональ
0 : 4
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