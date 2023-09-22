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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Арука
Фамаликан - Арука: обзор матча 22 сентября 2023
Фамаликан
22.09.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 6 тур
1 : 0
Завершен
Арука
28'
Отавио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Арука
87'
Замена
О. Бускетс
️️️️
Д. Симао
Замена
A. Rodrigues
️️️️
Шикинью
83'
77'
Красная карточка
Р. Мухика
75'
Замена
П. Сантуш
️️️️
М. Силла
75'
Замена
M. Puche
️️️️
А. Трецца
75'
Замена
А. Букия
️️️️
Н. Галович
64'
Желтая карточка
Н. Галович
Замена
Э. Араужо
️️️️
Й. Кадис
64'
Замена
Натан
️️️️
М. Агиррегабирия
64'
62'
Пенальти не реализован!
М. Силла
Вторая желтая
Риччели
58'
Замена
Ю. де Хас
️️️️
О. Аранда
58'
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
51'
Желтая карточка
О. Аранда
45'
+1
44'
Замена
Б. Милованов
️️️️
Т. Эшгайю
Желтая карточка
Риччели
39'
ГОЛ! 1:0!
Отавио
Пас отдал
Ф. Моура
28'
20'
Желтая карточка
Джейсон
Желтая карточка
Отавио
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
10
Шикинью
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
11
Оскар Аранда
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
19
Альфонсо Трецца
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
16
Otso Liimatta
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
8
Густаво Са
АП
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
30
Андре Букия
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
11
Miguel Puche
ЦФ
4-3-1-2
1
Жуниор
74
Моура
5
Риччели
6
Отавио
20
Агиррегабирия
11
Родригес
6
Лакуа
28
Юссуф
10
Шикинью
29
Кадис
11
Аранда
4-1-2-3
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
44
Галович
3
Монтеро
4
Фернандеш
8
Симао
23
Джейсон
2
Силла
17
Кристо
19
Трецца
19
Мухика
11
Аранда
24
де Хас
24
де Хас
11
Аранда
20
Агиррегабирия
23
Натан
23
Натан
20
Агиррегабирия
10
Шикинью
19
19
10
Шикинью
29
Кадис
9
Араужо
9
Араужо
29
Кадис
28
Эшгайю
19
Милованов
19
Милованов
28
Эшгайю
8
Симао
14
Бускетс
14
Бускетс
8
Симао
44
Галович
30
Букия
30
Букия
44
Галович
2
Силла
89
Сантуш
89
Сантуш
2
Силла
19
Трецца
11
11
19
Трецца
Остались в запасе
Фамаликан
Арука
1
Иван Злобин
ВР
12
Густаво Ассунсао
ОП
16
Otso Liimatta
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
8
Густаво Са
АП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
12
Густаво Ассунсао
ОП
16
Otso Liimatta
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
8
Густаво Са
АП
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Фамаликан - Арука
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
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Арука
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