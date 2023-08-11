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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Фамаликан
Брага - Фамаликан: обзор матча 11 августа 2023
Брага
11.08.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 1 тур
1 : 2
Завершен
Фамаликан
9'
Р. Орта
67'
A. Rodrigues
90+5'
О. Аранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Фамаликан
Желтая карточка
С. Саатджи
90'
+8
Желтая карточка
А. Джало
90'
+5
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
О. Аранда
Пас отдал
Риччели
88'
Желтая карточка
Й. Кадис
86'
Замена
Т. Лакуа
️️️️
Г. Ассунсао
Желтая карточка
К. Борха
83'
Желтая карточка
Р. Саласар
83'
81'
Желтая карточка
Л. Жуниор
73'
Желтая карточка
Г. Ассунсао
Замена
С. Банза
️️️️
А. Мусрати
73'
67'
ГОЛ! 1:1!
A. Rodrigues
Замена
Р. Саласар
️️️️
Брума
66'
Замена
А. Каштру
️️️️
В. Карвальо
66'
64'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Пабло
Замена
Д. Мендес
️️️️
В. Гомес
59'
Замена
А. Джало
️️️️
А. Орта
59'
54'
Замена
A. Rodrigues
️️️️
А. Добре
54'
Замена
О. Аранда
️️️️
O. Liimatta
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
9'
6'
Желтая карточка
З. Юссуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
16
Otso Liimatta
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Пицци
АП
17
Родриго Саласар
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
22
Мирко Топич
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
11
Оскар Аранда
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Матеус
26
Борха
15
Оливейра
4
Саатджи
2
Гомес
6
Карвальо
73
Мусрати
6
Орта
77
Брума
21
Орта
9
Руис
4-1-2-1-2
1
Жуниор
20
Агиррегабирия
6
Отавио
5
Риччели
74
Моура
12
Ассунсао
28
Юссуф
16
29
Добре
19
Пабло
29
Кадис
2
Гомес
2
Мендес
2
Мендес
2
Гомес
77
Брума
17
Саласар
17
Саласар
77
Брума
6
Карвальо
8
Каштру
8
Каштру
6
Карвальо
6
Орта
25
Джало
25
Джало
6
Орта
73
Мусрати
24
Банза
24
Банза
73
Мусрати
12
Ассунсао
6
Лакуа
6
Лакуа
12
Ассунсао
29
Добре
19
19
29
Добре
16
11
Аранда
11
Аранда
16
19
Пабло
9
Араужо
9
Араужо
19
Пабло
Остались в запасе
Брага
Фамаликан
21
Лукаш Хорничек
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
22
Мирко Топич
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
24
Юстин де Хас
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
22
Мирко Топич
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Брага - Фамаликан
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
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