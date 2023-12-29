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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Фамаликан
Бенфика - Фамаликан: обзор матча 29 декабря 2023
Бенфика
29.12.2023, пятница, 21:45
Португалия. Примейра, 15 тур
3 : 0
Завершен
Фамаликан
31'
А. Кабрал
85'
Рафа
89'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Фамаликан
90'
+2
Желтая карточка
Г. Ассунсао
ГОЛ! 3:0!
П. Муса
Пас отдал
Рафа
89'
Замена
G. Marques
️️️️
Т. Араужо
88'
88'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
З. Юссуф
ГОЛ! 2:0!
Рафа
Пас отдал
П. Муса
85'
81'
Замена
Пабло
️️️️
Г. Са
Желтая карточка
П. Муса
80'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
Ф. Эушнес
73'
Замена
Флорентину
️️️️
А. Кабрал
70'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Т. Гувейя
70'
Замена
П. Муса
️️️️
О. Кекчю
70'
65'
Замена
А. Добре
️️️️
Шикинью
65'
Замена
A. Rodrigues
️️️️
T. Fonseca
65'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Натан
Желтая карточка
О. Кекчю
62'
61'
Желтая карточка
Отавио
37'
Желтая карточка
Ф. Моура
ГОЛ! 1:0!
А. Кабрал
Пас отдал
Рафа
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
(К)
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
27
Рафа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
22
Мирко Топич
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
8
Густаво Са
АП
29
Йхондер Кадис
(К)
ЦФ
95
Théo Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
16
Gustavo Marques
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
79
Hugo Félix
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Gerson Sousa
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
19
Пабло
ЦФ
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Трубин
44
Араужо
14
Силва
5
Морато
14
Эушнес
10
Кекчю
23
Мариу
87
Невеш
7
Гувейя
19
Кабрал
27
Рафа
4-2-2-2
1
Жуниор
23
Натан
4
Михай
6
Отавио
74
Моура
22
Топич
28
Юссуф
8
Са
10
Шикинью
95
29
Кадис
14
Эушнес
39
Юрасек
39
Юрасек
14
Эушнес
44
Араужо
16
16
44
Араужо
19
Кабрал
12
Флорентину
12
Флорентину
19
Кабрал
7
Гувейя
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Гувейя
10
Кекчю
9
Муса
9
Муса
10
Кекчю
23
Натан
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Натан
28
Юссуф
12
Ассунсао
12
Ассунсао
28
Юссуф
10
Шикинью
29
Добре
29
Добре
10
Шикинью
8
Са
19
Пабло
19
Пабло
8
Са
95
19
19
95
Остались в запасе
Бенфика
Фамаликан
24
Самуэль Соареш
ВР
79
Hugo Félix
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Gerson Sousa
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
79
Hugo Félix
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Gerson Sousa
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Бенфика - Фамаликан
2
3
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
21
14
Офсайды
2
3
Количество передач
520
375
Сейвы
2
8
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.71
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Главный судья:
Andre Filipe Domingues Narciso, Portugal
Стадион:
Эштадиу да Луж
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