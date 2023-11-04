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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Жил Висенте
Фамаликан - Жил Висенте: обзор матча 04 ноября 2023
Фамаликан
04.11.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 10 тур
3 : 1
Завершен
Жил Висенте
36'
Г. Са
44'
Ф. Моура
60'
Шикинью
67'
М. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Жил Висенте
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Э. Араужо
86'
Замена
Пабло
️️️️
Г. Са
85'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Х. Луис Родригес
85'
Желтая карточка
Натан
84'
Желтая карточка
Г. Са
82'
Замена
Ю. де Хас
️️️️
Э. Михай
80'
78'
Замена
Т. Лусиано
️️️️
З. Карлуш
78'
Замена
F. Silva
️️️️
Г. Перейра
72'
Желтая карточка
М. Нету
Замена
О. Аранда
️️️️
Шикинью
71'
67'
ГОЛ! 3:1!
М. Домингес
67'
Замена
T. Touré
️️️️
Р. Уилсон
ГОЛ! 3:0!
Шикинью
Пас отдал
Ф. Моура
60'
Желтая карточка
Шикинью
46'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Моура
44'
ГОЛ! 1:0!
Г. Са
Пас отдал
Х. Луис Родригес
36'
14'
Желтая карточка
Мурило
3'
Желтая карточка
З. Карлуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
(К)
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
10
Шикинью
ЛВ
22
Мирко Топич
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
8
Густаво Са
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Жил Висенте
1
Vinicius Dias
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
(К)
ЦЗ
16
Мартим Нету
ЦП
8
Максим Домингес
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
19
Каня Фуджимото
АП
77
Мурило
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
11
Оскар Аранда
ЦФ
19
Пабло
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
44
Felipe Silva
ЦП
26
Андре Симоеш
АП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
4-3-2-1
1
Жуниор
74
Моура
4
Михай
6
Отавио
23
Натан
11
Родригес
28
Юссуф
22
Топич
10
Шикинью
8
Са
9
Араужо
4-2-2-2
1
2
Зе Карлуш
55
Перейра
26
Фернандеш
25
Бута
16
Нету
8
Домингес
14
Уилсон
19
Фуджимото
9
Батурина
77
Мурило
4
Михай
24
де Хас
24
де Хас
4
Михай
9
Араужо
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
9
Араужо
10
Шикинью
11
Аранда
11
Аранда
10
Шикинью
8
Са
19
Пабло
19
Пабло
8
Са
11
Родригес
29
Кадис
29
Кадис
11
Родригес
2
Зе Карлуш
58
Лусиано
58
Лусиано
2
Зе Карлуш
55
Перейра
44
44
55
Перейра
14
Уилсон
7
7
14
Уилсон
Остались в запасе
Фамаликан
Жил Висенте
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
99
Брайан Араухо
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
26
Андре Симоеш
АП
11
Марлон
ЛВ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
16
Otso Liimatta
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
26
Андре Симоеш
АП
11
Марлон
ЛВ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Фамаликан - Жил Висенте
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Главный судья:
Jose Bessa, Portugal
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